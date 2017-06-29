Flamingo yavruları Tuz Gölü’nde efsane yürüyüşlerine başladı

Bu amaçla Bakanlık 2016 yılında yapılan kuşların sayı ve durumlarını ortaya koyarak envanter çalışmalarına temel oluşturmak, ekosistemin güncel durumları ve sorunlarının hayvanlar üzerindeki etkisini görmek ve popülasyonlarının araştırılmasında veriler elde etmek amaçlı flamingo türü kuş kolonilerinin sayımı çalışmalarını 2017 yılında da devam ettiriyor.

Bilindiği üzere büyük flamingonun en önemli kuluçka alanlarından biri olan Tuz Gölü’ndeki Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi çamur adalarında ortalama 10 bin çift civarında flamingo kuluçkaya yatmakta. Türkiye’deki ve Batı Palearktikteki flamingo varlığının devamlılığı için Tuz Gölü’ndeki üreme kolonilerinin korunması büyük önem arz ediyor.

Üremek için her yıl olduğu gibi bu yılda Tuz Gölü’ne gelen flamingolar ve yavruları, tuz örtüsü üzerinde yürüyüşleri ile de eşsiz güzellikte görüntüler sunuyor.