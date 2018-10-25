FOMGET dans tutkunlarını bekliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Folklor Müzik Gençlik Topluluğu'nda (FOMGET) yeni dansçılar yetiştirmek için kurs kayıtları başladı.

Gençlerin sosyal ve kültürel anlamda gelişmelerine yardımcı olmak, serbest zamanlarını değerlendirebilecekleri çeşitli faaliyet alanları sunmak için hizmet veren FOMGET'in açtığı kurs kayıt başvuruları, Kasım ayı sonuna kadar devam edecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun düzenlediği yarışmalarda Ankara Büyükşehir Belediyesini temsilen birçok önemli dereceler elde eden FOMGET, kursiyerlerine de aynı imkanı sunuyor. Başarılı olan kursiyerler, yaklaşık 8 aylık kurs sonunda Büyükşehir Belediyesi adına yarışma ve gösterilere de katılabilecek.

Uzman hocalar tarafından yurdun her yöresine ait dans eğitiminin verildiği kurslarda bir yandan yeni dansçılar yetiştirilirken, bir yandan da kültürümüzün vazgeçilmez öğesi olan halk danslarının geniş kitlelere yaygınlaştırılarak unutulmasının da önüne geçiliyor. Şafaktepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kayıtlara 16-30 yaş aralığında halk dansına gönül veren başkentliler başvuruda bulunabilecek. FOMGET'te ayrıca 30 yaş üzeri başkentliler için hobi kursları da yer alıyor.