Forklift operatörünün ölüm anı kamerada

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan 38 yaşındaki operatör, yaşamını yitirdi. Operatörün son anları güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinin Saray Mahallesi'nde beton mikseri üreten bir iş yerinde çalışan 3 çocuk babası Muharrem Mengeş (38), kullandığı forkliftle çalıştığı iş yerine ait diğer binaya gitmek üzere yola çıktı. Bu sırada devrilmek üzere olan iş makinesinden son anda atlayan Mengeş, forkliftin altında kaldı. Mengeş'in yardımına, hemen arkasından başka bir araçla gelen mesai arkadaşları yetişti. Mesai arkadaşları, Mengeş'i iş makinesinin altından çıkarmak için uğraş verdi. Vinç yardımıyla kaldırılan iş makinesinin altından çıkarılan talihsiz işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırılan sürücünün Muharrem Mengeş isimli işçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde defnedildi.

Mengeş'in ölümü, işyerine ait güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.