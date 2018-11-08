Fotoğraflarla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sergisi Giresun'da

Türk Tarih Kurumu'nun arşivindeki çok özel Atatürk fotoğraf ve belgelerinden derlediği “Fotoğraflarla Gazi Mustafa Kemal Atatürk” isimli sergi, Giresun'da ziyarete açılıyor.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu'nun arşivindeki çok özel Atatürk fotoğraf ve belgelerinden derlediği “Fotoğraflarla Gazi Mustafa Kemal Atatürk” isimli sergi, Giresun'da ziyarete açılıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yıl dönümü münasebetiyle Türk Tarih Kurumu, Giresun Üniversitesi ve Türk Tarihi ve Kültürü Araştırmaları Topluluğu iş birliğiyle düzenlenecek olan serginin açılışı 9 Kasım'da Rektörlük fuaye alanında yapılacak. 15 Kasım'a kadar aynı mekanda ziyarete açık kalacak olan sergi, Atatürk'ün çocukluk ve öğrencilik yıllarından Milli Mücadele yıllarına, Cumhurbaşkanlığı sırasında gerçekleştirdiği yurt gezilerinden, katıldığı diplomatik görüşmelere ve vefatına kadar Atatürk'e dair tarihsel belge niteliği taşıyan çok sayıda fotoğraf ve belgeyi içeriyor.

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Arşivinden seçilen görsellerin Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) ve Denetleme Başkanlığından ve Hakimiyet-i Milliye gazetesinden teyit edilmesiyle oluşturulan çalışma, Atatürk'ün kamuoyunca bilinen fotoğraflarının hikayelerini aydınlatması ve bazı fotoğraflara dair bugüne gelen yanlış bilgilerin düzeltmesi bakımından önem taşıyor. Sergi, hem bir asker ve devlet adamı olarak Atatürk'e hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuş yıllarına dair önemli bir kaynak olma özelliğini taşıyor.