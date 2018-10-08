Freni patlayan belediye otobüsü araçların arasına daldı: 3 yaralı

Ankara'da freni patladığı iddia edilen belediye otobüsü, 3 aracı biçti. Kazada biri 5 aylık bir bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Altındağ ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Avşar Sokak'ta seyreden 06 BE 1968 plakalı belediye otobüsünün freni patladı. Şoför A. Ç.'nin kontrolünden çıkan otobüs, sokaktaki 3 aracı biçti. O sırada otomobilini yıkayan bir kişi araçların arasında sıkışırken, apartmanda çıkan 5 aylık Y.K. ile annesi T. K. da yaralandı. Freni patlayan belediye otobüsünde yolcunun olmaması olası bir faciayı önlerken, otobüs şoförü A.Ç. ise kazada yara almadı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekipleri ile polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, kazada araçların arasında sıkışarak ağır yaralanan 1 kişi ile 5 aylık Y.K. ve annesi T.K.'yi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesine kaldırdı. Öte yandan olası bir gaz sızıntısı ihtimali üzerine doğalgaz ekipleri de olay yerinde hazır bekledi.

“3 kişi yaralandı ve durumları kötüydü”

Kazayı gören vatandaşlar, belediye otobüsünün freninin patladığını iddia ederek, kazada 3 kişinin yaralandığını ve durumlarının kötü olduğunu belirtti. Polis ekipleri ise, belediye otobüs şoförü A.Ç.'yi i ifadesine başvurmak üzere karakola götürdü. Ekipler tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.