Füze avcısı Korkut denizde de geçit vermiyor

ASELSAN tarafından geliştirilen Korkut Sistemi’nin füzelere karşı etkinliği 2015 yılında yapılan testler ile kanıtlanmış ve bu sistemler Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmişti. Korkut Sistemi, artık savaş gemilerinin füzelere karşı kendilerini korumak için kullandıkları Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS) ihtiyaçlarının milli bir sistemle karşılanmasını da mümkün hale getiriyor. Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yapılan açıklamada, bir ön prototip olarak üretilen ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının destekleri ile eğitim gemisi TCG S. Mehmetpaşa’ya entegre edilen Korkut-D sistemi ile 4 Mayıs tarihinde yapılan testlerin gemileri füzelere karşı etkili şekilde koruyabileceğini gösterdiği belirtildi. Yapılan atışlı test sırasında Korkut-D sisteminin tespit, takip ve ateş altına almayı içeren tüm fonksiyonları operatör müdahalesi olmaksızın otomatik olarak yerine getirdiği ve füze saldırısı şeklinde yüksek hızla deniz yüzeyinden yaklaşan hedefi ateş altına alarak imha ettiği bildirildi. Açıklamada, dünyada kullanılmakta olan birçok sisteme kıyasla daha uzun menzilde sağlanan imha başarısının ülkemizde bu alanda ulaşılan teknolojik düzeyin bir göstergesi olduğu bildirildi. Bu test ile milli imkanlarla geliştirilen, çok az ülke tarafından üretilen ve geminin en kritik son kademe savunma katmanını oluşturan Yakın Hava Savunma Sistemi’nin Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetine hazır hale getirilerek yabancı ürün bağımlılığının sona erdirildiği bildirildi.