Gagauzya'da Altındağ rüzgarı

Altındağ Belediyesi tarafından, Gagauz Türkleri'nin yaşadığı Gagauzya Özerk Yeri'ne kazandırılan yatırımların açılışları, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle gerçekleştirildi. Açılış töreninde Altındağ rüzgarları esti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte açılış töreninde yer alan Başkan Tiryaki, açılışı yapılan yatırımların her iki ülkeye hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Gagauzya'da büyük coşku yaşandı

Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile birlikte, Gagauzya Özerk Yeri'nin başkenti Komrat'a gelen Başkan Veysel Tiryaki ve Türk heyeti, yol boyunca ellerinde Türk bayrakları taşıyan Gagauzya halkı ve Gagauzya Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah tarafından coşkuyla karşılandı. Ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “16 yıldır başbakanlık ve cumhurbaşkanlığım döneminde bir hasretim vardı. Gagauzya Özerk Yeri Başkanı ve siz soydaşlarımızla hasbihal etmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz.” dedi.

Açılışı Cumhurbaşkanımız gerçekleştirdi

Ortak basın toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Tiryaki ve heyet üyeleri, Altındağ Belediyesi tarafından restorasyonu gerçekleştirilen kültür merkezinin açılış kurdelasını kesti.

“Geniş bir heyetle buradayım. Bakan arkadaşlarım burada. Gaziantep Belediye Başkanım, Altındağ Belediye Başkanım burada... Bunun yanında TİKA gibi birçok kurum başkanımız burada. Kurumlarımızın da Gagauzya'da yaptıkları yatırımlar var ve bundan sonra da bunlar devam edecek. Onları da süratle sizlere inşallah hediye edeceğiz. Gösterdiğiniz ilgiye, şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gagauz Özerk Yeri halkına yatırımların devam edeceği müjdesini verdi.

Gençlik Merkezi'nin açılışı Emine Erdoğan tarafından gerçekleştirildi

Aynı dakikalarda Altındağ Belediyesi tarafından yapılan Gençlik Merkezi'nin açılışı ise, Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan hanımefendi tarafından gerçekleştirildi. Gagauzya Özerk yeri halkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olduğu gibi, Emine Erdoğan hanımefendiye de büyük ilgi gösterdi.

“Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim.”

Gagauzya Özerk Yeri'ne gençler için bir kültür merkezi, yaşlılar için bir huzurevi yaptıklarını, bir kültür merkezinin de restorasyonunu üstlendiklerini ifade eden Veysel Tiryaki, "Kısa sürede tamamlanan yatırımlarımızın açılışlarının Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri tarafından yapılmasından büyük mutluluk duyuyorum. Aramızda yaklaşık 1700 km'lik bir mesafe var. Ama görüyoruz ki, Gagavuz Türkleri ile kalplerimiz bir... 3 bin metrekare büyüklüğündeki kültür merkezi, 1200 metrekare büyüklüğündeki huzurevi ve restorasyonunu gerçekleştirdiğimiz kültür merkezinin, aramızdaki dostluğu baki kılacağına inanıyorum” dedi.