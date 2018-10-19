Gagauzya'ya yapılan Gençlik Merkezi Emine Erdoğan tarafından açıldı

Altındağ Belediyesi tarafından Gagauz Türkleri'nin yaşadığı Gagauzya Özerk Yeri'ne kazandırılan yatırımların açılışları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından törenle gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonu Altındağ Belediyesi tarafından yapılan Kültür Evi'nin açılış kurdelasını keserken, Gençlik Merkezi'nin açılışını ise Emine Erdoğan yaptı. Erdoğan, bölgeye böylesine anlamlı bir yatırım yaptığı için Altındağ Belediyesine ve Başkan Veysel Tiryaki'ye teşekkür etti.

Emine Erdoğan'a büyük ilgi

Gagauzya Özerk Yeri halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olduğu gibi Emine Erdoğan'a da büyük ilgi gösterdi. Bölge halkı tarafından ellerinde Türk bayrakları ve coşkulu sevgi gösterileriyle karşılanan Emine Erdoğan, Moldova'da Türkçe konuşan insanlarla karşılaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Gagauz halkının Türkiye ile olan bağlarına değinen Emine Erdoğan, “Bu merkez sayesinde bu topraklarda yetişen yeni nesil, gençler ve çocuklar, Türkiye ile bağlarını koparmayacak, Türkçe'yi unutmayacaklar” dedi.

Gagauz çocukların yüzü güldü

Gagauz çocukların yerel şarkılarını dinleyen ve dans gösterilerini keyifle izleyen Erdoğan, çocuklarla yakından ilgilendi. Çocuklarla dama oynayan, seramik atölyesinde birlikte boyama yapan Emine Erdoğan, gönülleri fethetti. Erdoğan daha sonra, Moldova Cumhurbaşkanı'nın eşi Galina Dodon ile birlikte kalp şeklinde seramik kalıplara el izini çıkardı.

Gençlik Merkezi Gagauz gençlere kucak açtı

Gagauz gençlere ve çocuklara kucak açan 3 katlı modern yapı, bünyesinde bulunan oyun salonu, sınıfları, internet salonu, kütüphanesi ve çok amaçlı salonları ile Gagauz halkının büyük beğenisini topladı. Zamanı verimli değerlendirmek, derslere yardımcı olacak kurslara katılmak, sanat, spor ve kültürel aktivitelerle dolu bir hayata adım atmak isteyen Gagauz gençler ve çocuklar, Gençlik Merkezi'ne büyük ilgi gösterdi.