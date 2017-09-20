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20 Eylül 2017 13:27

Gakkoşlar’dan Başkan Yaşar’a ziyaret

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Elazığ Kültür Derneği Genel Başkanı Prof.

Gakkoşlar’dan Başkan Yaşar’a ziyaret

20 Eylül 2017 13:27

Dr. Haşim Çakırbay ve yönetim kurulunu makamında ağırladı.


Ziyarette Elazığ Kültür Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Haşim Çakırbay ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet eden Başkan Yaşar, Elazığlılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sizi görmekten mutluluk duydum” dedi.


Yaşar’ı Elazığlı bir hemşehrileri gibi gördüklerini belirten Çakırbay ise, “Derneğimizin size farklı bir bakış açısı var. Hemşehrilerimiz sizi çok seviyor. Her etkinliğimize katılmaya özen gösterdiniz. Sizi o kadar sevdik ki bir Elazığlı hemşehrimizsiniz gibi görüyoruz. Ekim ayı başında Elazığ Tanıtım Günleri’ni gerçekleştireceğiz. Siz de şeref verirseniz çok memnun oluruz” diye konuştu.



“Vatandaşa yararı olmayan hiçbir işe başlamam”


Çakırbay’ın sözleri karşında onur duyduğunu ifade eden Yaşar, göreve geldiği günden beri hemşehri derneklerine elinden gelen desteği verdiğini söyleyerek, “Bir projeye imza atarken öncelikle bu işin vatandaşa ne yararı olacak diye düşünürüz. Vatandaşa yararı olmayan hiçbir işe başlamam. Öncelikle herkesin yaşamaktan mutlu olacağı bir Yenimahalle yaratmaya çalışıyoruz. Hemşehri dernekleri aynı memleketli olan insanların arasındaki dostluğu, arkadaşlığı pekiştiriyor. Acı günde, mutlu günde hemşehrilerinin yanında oluyor. Bu yüzden bu yolda çalışmalar yapan derneklerimize elimizden gelen desteği veriyoruz" dedi.




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