GAKSA'dan “Sultan'ül Bahreyn” belgesel müzikal turnesi

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde, Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi'nin (GAKSA) gerçekleştirmekte olduğu, “Bir Zamanlar Selçuklu” resim, kitre heykel, şapka sergisi ve “Sultan'ül Bahreyn” belgesel müzikal turnesi devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde, Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi'nin (GAKSA) gerçekleştirdiği, 18 Eylül'de Diyarbakır'dan başlayan “Bir Zamanlar Selçuklu” resim, kitre heykel, şapka sergisi ve “Sultan'ül Bahreyn” belgesel müzikal turnesi kapsamında, Diyarbakır'dan sonra Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana'da da gösterilere ve sergiye devam edilecek.

Işın Fırat'ın yönetmenliğini yaptığı, yaklaşık 2 ay sürecek olan proje kapsamında, Selçuklu'nun Anadolu'ya göçünden itibaren Anadolu topraklarında yaşanmışlıkların ele alındığı “Sultan'ül Bahreyn” belgesel müzikal gösterisi ile Türklerin kahramanlıkları, maneviyata, sanata ve eğitime verdikleri değer anlatılıyor.

Amacının, “ortak Türk kültürüne katkı sunmak, Türk kültürünü tanıtmak, tarihi ve kültürel ve sosyal bağları kuvvetlendirmek, Türk dünyasının sanat ve kültür hayatını tüm Türk ve dünya coğrafyasıyla paylaşmak" olduğu belirtilen projenin, Selçuklu'nun bu topraklara kazandırdığı il, ilçe, kasaba ve köylerdeki cami, han, kervansaray, imaret, kümbet, köprü, çeşme ve medrese gibi yapıtlara karşı vefa borcunun “Sultan'ül Bahreyn” belgesel müzikal gösterisi ile yerine getirildiği ifade ediliyor.