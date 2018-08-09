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09 Ağustos 2018 21:56

Galatasaray, 2018-2019 sezonunun açılış maçı için Ankara’ya geldi

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun açılış maçında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray Ankara’ya geldi.

Galatasaray, 2018-2019 sezonunun açılış maçı için Ankara’ya geldi

09 Ağustos 2018 21:56

Taraftar kafilede yer alan Bafetimbi Gomis’e yoğun ilgi gösterdi.


Galatasaray kafilesi, Spor Toto Süper Lig’in 1. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maç için Ankara’ya geldi. Özel uçakla Esenboğa Havalimanı’na inen Galatasaray kafilesini karşılamaya gelen yaklaşık 200 kişilik taraftar grubu, Gomis ve Fatih Terim’e yoğun ilgi gösterdi. Terim ve futbolcular, havalimanında kendilerini karşılayan taraftarların formalarını imzaladıktan sonra fotoğraf çektirdi. Kafile daha sonra kara yolu ile konaklayacakları otele geçti. MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı, yarın saat 21.45’te Osmanlı Stadyumu’nda oynanacak.




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