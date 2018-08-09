Galatasaray, 2018-2019 sezonunun açılış maçı için Ankara’ya geldi

Taraftar kafilede yer alan Bafetimbi Gomis’e yoğun ilgi gösterdi.

Galatasaray kafilesi, Spor Toto Süper Lig’in 1. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maç için Ankara’ya geldi. Özel uçakla Esenboğa Havalimanı’na inen Galatasaray kafilesini karşılamaya gelen yaklaşık 200 kişilik taraftar grubu, Gomis ve Fatih Terim’e yoğun ilgi gösterdi. Terim ve futbolcular, havalimanında kendilerini karşılayan taraftarların formalarını imzaladıktan sonra fotoğraf çektirdi. Kafile daha sonra kara yolu ile konaklayacakları otele geçti. MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı, yarın saat 21.45’te Osmanlı Stadyumu’nda oynanacak.