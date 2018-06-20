Galatasaray’ın efsanesi Popescu, Ankara’da

Galatasaray unutulmaz futbolcusu Popescu, Romanya’da tedavisini üstlendiği 11 yaşındaki kanser hastası Lordache ve ailesi ile birlikte Türkiye’ye geldi. Madalin için gereken tedavi sürecinde Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar kucak açtı. Tedavisi boyunca Yenimahalle Belediyesi Zübeyde Hanım Konukevi’nde kalacak ve tedavi masrafları Belediye tarafından karşılanacak Madalin’i Yenimahalle’ye getiren Popescu, Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Madali’in tedavisi Türk-Romen dostluğuna katkı sağlayacağını ifade etti. Yaşar, “ Popescu, Türk sporu için alın teri döken ve ilk defa Türkiye’ye UEFA kupasını getiren, o penaltı golünü atan değerli bir kardeşimizdir. Türk-Romen dostluğu da önemlidir. Romanya’da bizim yurttaşlarımız var. Orada iş adamlarımız var. Türkiye’de de Romen vatandaşları var. Romenler, Türklere karşı son derece sıcak ve her konuda Türkiye’yi en iyi destekleyen bir Avrupa ülkesidir” dedi.

Madalin’in tedavi edilerek tekrar Romanya’ya göndereceklerini söyleyen Yaşar, şunları kaydetti:

“Popescu, Türkiye ile beraber Madalin’in sağlığına kavuşması için Türkiye’de tedavi ettirme konusunda işbirliği yaptık. Onu getirdi bugün ailesi ile beraber. Madalin’in sağlığına kavuşturarak Romanya’ya göndereceğiz. Bütün duamız, bütün inancımız budur.”

Ünlü futbolcu Gheorghe Popescu, politikanın dışında bir proje olduğunu söyledi. Popescu, “Başkanın çabalarıyla birlikte çocuğumuz sağlıklı bir şekilde ülkesine dönecektir. Romanya, gerçekten sizlerin dostudur. Bu politikanın dışında bir projedir. O bakımdan hassas. Ben inanıyorum bugün getirdiğimiz Romanya’da imkanları dar bir ailenin kanserli bir çocuğun burada Başkanın himayesinde Türk halkına emanet ediyoruz. Türk futbolunda bir beraberliğimiz oldu ve benim bir gönül borcum var. Bu gönül borcu inanılmaz bir şey” dedi.