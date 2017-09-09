Galenos Basketbol Cup’ta şampiyon Türk Telekom

Başkent ekibi, sırasıyla Afyon Belediye, Petkim Spor ve Düzce Belediye’yi yenerek zafere ulaştı. Türkiye Basketbol 1. Ligi’nin başlamasına kısa bir süre kala şampiyonluk iddiasını bir kez daha ortaya koyan Türk Telekom’da Başkan Şükrü Kutlu, “Galenos Cup’ta Lig öncesi yaşadığımız ilk şampiyonluk, sonrasında gelecek zaferlerin de habercisi” dedi.

Türk Telekom Basketbol Takımı yeni sezona hızlı girdi. Türkiye Basketbol 1. Ligi’nin güçlü takımlarının mücadele ettiği Galenos Cup, 7-9 Eylül tarihleri arasında İzmir’in Bergama ilçesinde düzenlendi. Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü, Afyon Belediyesi, Petkim Spor ve Düzce Belediye’nin katıldığı ve Bergama Belediyesi Erdal Önder Spor Salonu’nda düzenlenen Galenos Cup’un şampiyonu Türk Telekom oldu.

Türk Telekom, turnuvanın ilk gününde Afyon Belediyesi’ni 89-77 mağlup etti. Ardından Petkim Spor’u 87-68, bugün de Düzce Belediye’yi 93-89 mağlup eden Türk Telekom zirvede yer aldı. Şampiyonluk sonrası Türk Telekom Basketbol Takımı büyük bir sevinç yaşadı.

“Şampiyonluğun en büyük adayıyız”

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şükrü Kutlu, takım olarak Türkiye Basketbol 1. Ligi’nin en büyük şampiyonluk adayı olduklarını belirterek, “Galenos Cup’ta elde ettiğimiz şampiyonluk bizim için Lig öncesi büyük bir moral oldu. Turnuvada çok önemli takımlarla mücadele ettik. Burada kazandığımız zafer takımımızın motivasyonunu daha da artıracak. Galenos Cup’ta Lig öncesi yaşadığımız ilk şampiyonluk, sonrasında gelecek zaferlerin de habercisi. Ligde de şampiyonluğun en büyük adayıyız. Tüm camiamızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.