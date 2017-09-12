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12 Eylül 2017 16:59

Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kadın İşleri Bakanı Tambajang, Afrika evinde

Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kadın İşleri Bakanı Aja Fatoumatta Tambajang, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr.

Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kadın İşleri Bakanı Tambajang, Afrika evinde

12 Eylül 2017 16:59

Fatma Betül Sayan Kaya’nın davetlisi olarak Türkiye’ye geldi.


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Gambiya Kadın İşleri Bakanlığı arasında işbirliğini geliştirmeye yönelik olarak niyet beyanının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında imzalanmasının ardından heyetler Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi’ni ziyaret etti.


Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Dışişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde, TİKA, THY ve MÜSİAD’ın katkılarıyla açılan ’Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi’, Afrikalı kadınların el emeği ürünlerinin, kar amacı olmaksızın Türkiye’de hak ettiği değerlerde pazarlanması ve gelirinin Afrikalı kadınlara dönmesi amacıyla sürdürülen bir sosyal sorumluluk projesi.




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