Gar saldırısı gazisi AK Parti’den aday adayı oldu

Ankara Tren Garında makinist olan Polat, 10 Ekim 2015’te gar önünde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında sol gözünden ve ayağından yaralanarak gazi olduğu söyledi. 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunma kararı aldığını belirten Polat, bu kapsamda AK Parti’ye aday adaylığı başvurusu yaptığını dile getirdi. Polat, 24 Haziran, vatanımız, milletimiz ve dünya üzerindeki tüm mazlumlar için dönüm noktasıdır. Yeni bir başlangıçtır, tam bağımsızlığımızı elde etmek için verilen Kurtuluş Savaşı’dır" dedi.