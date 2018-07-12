Gayrimenkul sektörü ATO’da buluştu

Ankara’nın zenginleşmesi demek bu şehirde konut ve iş yeri ihtiyacının sürekli artması anlamına geliyor” dedi.

ATO Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi’nin Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) iş birliği ile düzenlediği “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Bilgilendirme Toplantısı” ATO Meclis Salonu’nda yapıldı. Toplantının açılışında konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, “Ankara, 5,5 milyon nüfusu ile ülkemizin en kalabalık ikinci kenti. Memur kenti kimliğinden sıyrılmış bir Ankara var. Savunma sanayi alanında, sağlıkta Türkiye’nin göz bebeği. Medikal alanında Türkiye’deki en gelişmiş şehirlerden birisi. Ankara zenginleşiyor. Ankara’nın zenginleşmesi demek bu şehirde konut ve iş yeri ihtiyacının sürekli artması anlamına geliyor. Yapılması gereken şey doğru politikalarla bu sektörü hak ettiği yere getirmek” diye konuştu.

“Göç devam edecek”

Baran, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin “2023 Vizyonunda Gayrimenkul Sektörü” raporuna göre Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Tekirdağ, Muğla ve Antalya’nın göç almaya devam edeceğini ve 2023’te Türkiye genelinde kentleşme oranının yüzde 84’e yükseleceğini bildirdi. Yapımı devam eden hızlı tren, havalimanı, şehir hastaneleri gibi projeler sayesinde yeni yaşam alanlarının oluştuğunu anlatan Baran, bu durumun gayrimenkul sektörünü daha da geliştireceğini bildirdi. Gayrimenkul sektörünün istihdam ve vergi kaynağı sağlayan en önemli sektörlerden biri olduğunu ve 60-65 sektörü bir arada tuttuğunu belirten Baran, “Şanslısınız, çünkü hem çok önemli hem de önü çok açık bir sektör. Türkiye’de yılda yaklaşık 500 bin konutun, 15 yıl içinde de 7 milyon konutun yenilenmesi gerekiyor. Bu veriler sektörün çok daha ileri noktalara gidebileceğini söylüyor” diye konuştu.

Yeni düzenlemeler hakkında üyeleri bilgilendirmek amacıyla toplantılar düzenlediklerini anlatan Baran, “Her arzu ettiğinizde bu Odanın kapıları sizlere açık. Komitedeki ve meclisteki arkadaşlarımız her derdinizle, her sıkıntınızla ilgili sizlere yardımcı olacaklardır. Ankara Ticaret Odası bunun için var. İşimiz Ankara’ya katkı sağlamak, Odamızın şartlarını daha iyi hale getirmek ve tüccarın önünü açacak faaliyetlerde bulunmak” dedi.

Meclis Üyesi Yıldırım: “Fikirlerinizi bizimle paylaşın”

ATO Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi Erdoğan Yıldırım da konuşmasında taşınmaz ticareti hakkındaki yönetmelikle ilgili uzun süre çalışma yaptıklarını belirterek, yönetmelikteki bazı konularla ilgili tekrar istişarelerde bulunacaklarını söyledi. Sektör temsilcilerine fikirlerini kendileri ile paylaşmaları çağrısında bulunan Yıldırım, “Hem meslek komitesi olarak hem de Ankara Ticaret Odası’nın üyeleri olarak kapımız sonuna kadar açık. Bu salonlarda daha çok eğitimler yapacağız. İmar barışı ile ilgili de bilgilendirme toplantısı yapmak istiyoruz” dedi.

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Rıfat Yetkin de katılımcılara yönetmelikle ilgili bilgiler verdi. Yönetmelik çıkmadan önce ilgili bürokratlarla görüştüklerini söyleyen Yetkin, “Yönetmelik eksikliklere rağmen güzel. Eksikler giderilmeyecek değil. Meslektaşlarımızı mağdur edecek noktaları tespit ettik ve ilgililere ileteceğiz” dedi.

Toplantıda Avukat Kudret Çöçü yönetmelik hakkında ATO üyelerini bilgilendirdi. Toplantıya ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Hüsnü Döğer, komite üyeleri Hacı Ali Taylan, Mustafa Uludağ, Kasım Yıldız ve Koray Altıntop ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.