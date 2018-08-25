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25 Ağustos 2018 17:16

Gazeteci Baki Özilhan son yolculuğuna uğurlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci Baki Özilhan’ın cenaze törenine katıldı.

Gazeteci Baki Özilhan son yolculuğuna uğurlandı

25 Ağustos 2018 17:16


Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden CHP Genel Başkan eski İletişim Koordinatörü Gazeteci Baki Özilhan için cenaze töreni düzenlendi. Pir Sultan Abdal Kültür Merkezinde düzenlenen cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Özilhan’ın yakınları katıldı.


Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu "Baki Bey uzun yıllar beraber çalıştığımız bir arkadaşımızdı. Hayatını kaybetmesi hem medya dünyasında hem de bizim açımızdan büyük bir kayıp. Son derece üzgünüm. Allah rahmet eylesin" dedi.


Törenin ardından gazeteci Özilhan, Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.




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