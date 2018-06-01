Gazeteci Mevlüt Işık, mezarı başında anıldı

yılı dolayısıyla Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Gazeteci Işık için Ankara Gazeteciler Cemiyeti Ankara Asri mezarlıkta kabri başında bir tören düzenledi. Törene, Merhum Mevlüt Işık’ın kardeşi Metin Işık, gazeteci oğlu İlkan Işık, gelini Eda Işık, Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Misiad (Memleketçi Sanayici işadamları Derneği) Ankara İl BaşkanI Bora Han, arkadaşları ve yakınları katıldı. Işık’ın kabir başında Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi. Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Kanlı, gazetecilikte yeri doldurulmayacağını belirterek, kısa bir konuşma yaptı.

Mevlüt Işık Kimdir?

Mevlüt Işık 1948 yılında Kars’ta doğdu. Ankara Başkent Gazetecilik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Kars’ta Ekinci ve Hizmete Öncü Gazetelerinde Sorumlu Müdür olarak çalıştı. 1977-1978 arasında TRT Kars İl Radyosu Müdürlüğünü yaptı. Daha sonra Ankara’da Akdeniz Haber Ajansı, İstanbul Zafer, Ayrıntılı Haber ve Tercüman Gazetelerinde çalıştı. Tarım ve Köy İşleri Bakanlıkları ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığında Basın Danışmanlığı ve Basın Yayın Daire Başkanlığı da yapan Mevlüt Işık, daha sonra Türkiye Gazetesi’nin Ankara Temsilcisi oldu.

Evli ve üç çocuk iki torun sahibi olan Mevlüt Işık, Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi iken 1 Haziran 1988 günü görevli olarak gittiği Büyük Ankara Oteli’nde meydana gelen menfur bir saldırı sonucu 40 yaşında hayata gözlerini yummuştu.