Gazeteci Osman Altınış Mamaklılarla buluştu

15 Temmuz hain darbe girişimini konu alan ‘246 Bir Kurtuluş Destanı’ adlı kitabının imza gününde Gazeteci Osman Altınışık, Mamaklılarla bir araya geldi.

Gazeteci Osman Altınışık, Nata Vega Alışveriş Merkezi’nde imza gününe katıldı. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül de Altınışık’ı imza gününde yalnız bırakmadı. Soru cevapla başlayan etkinlikte konuşan Akgül, “15 Temmuz, 2016 yılı içerisinde yaşadığımız bir istiklal mücadelesi, bir kurtuluş savaşıydı. O gece hesap edemedikleri şey bu milletin iradesiydi. FETÖ, PKK, PYD, DAEŞ, IŞİD bütün terör örgütlerinin amacı aynı. İşte bu kitap gelecek nesillere bırakılacak bir eserdir” diye konuştu.

Kitap hakkında bilgi veren Altınışık, “Bir gazeteci olarak görevimi yaptım ve geleceğe bir not düştüm. Kitapta o gece Mecliste, Genelkurmay’ın önünde, Kızılay’da, Emniyette, Mamak’ta neler yaşandığına kronolojik sırayla yer verdim. Kitabın ismini Cumhurbaşkanımızın son muhtarlar toplantısında yaptığı açıklamaya binaen 246 olarak belirledik. Aslında bu kitap sizlerin eseri, ben sadece o gece yaşananları bir araya getirdim” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gecesi darbenin ilk anından itibaren Mamaklılarla birlikte tankların önüne çıkan Akgül, Mamak’tan Kızılay’a doğru hareket eden tankları durdurarak darbe girişiminde önemli bir rol oynamıştı. Kitabında o gece Mamak’ta yaşananlara da ayrıntılı olarak yer veren Altınışık, “Başkanım o gece büyük bir cesaret örneği sergileyerek, serinkanlı bir şekilde hareket ederek tankların önüne çıktı. Hatta kendisinin gösterdiği bu cesarete biz gazetemizde ‘Tanksavar Mesut’ olarak yer vermiştik. Allah bir daha bu millete böyle acılar yaşatmasın” dedi.

‘246 Bir Kurtuluş Destanı’ kitabında 47 ve 51. sayfalar arasında Mamak’ta yaşananları gören vatandaşlar, Akgül’den de imza istedi.