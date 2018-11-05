Gazeteciler Cemiyetleri Başkanları Beypazarı'nda

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen Gazeteciler Cemiyeti Başkanları Beypazarı'nda buluştu.

Elliye yakın cemiyet başkanı, yönetici ve basın mensubu toplantı için Türkiye'nin dört bir yanından Beypazarı'na geldi. İlçeye gelen gazeteciler, Beypazarı Belediyesi ev sahipliğinde, Beypazarı'nda ağırlandı.

İlk gün Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan tarafından karşılanan gazeteciler, ikinci gün Beypazarı Belediyesinin ilçeye kazandırmış olduğu projeleri inceleyerek, projeler hakkında Başkan Kaplan'dan bilgi aldı.

Daha sonra başkanlar, Tarihi Suluhan'daki '15. Şehit Emanetleri Sergisi' açılışına katıldı. Sergi öncesi ve sonrasında 600 yıllık tarihi Beypazarı Çarşısını ve ilçenin tarihi sokaklarında gezdiler. İlçede bulunan müzeleri ziyaret eden gazeteciler, toplantıyı Hayri Özalp Başkanlık Konağı Toplantı salonunda gerçekleştirdi. Akşam ise Beypazarı Belediyesi tarafından organize edilen yemeğe katılan konuklar, yemek sonrası misafirperverliğinden ötürü Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'a hediyeler takdim etti.

İlçeye gelen cemiyeti başkanları, Beypazarı'nda olmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, ilgisinden dolayı Başkan Kaplan'a teşekkür etti.