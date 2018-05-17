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17 Mayıs 2018 15:46

Gazi Mahallesi’ne estetik dokunuş

Yenimahalle Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içinde tadilat ihtiyacı bulunan parkların tespiti için Gazi Mahallesi’nde çalışma başlattı.

Gazi Mahallesi’ne estetik dokunuş

17 Mayıs 2018 15:46


Şenol Caddesi üzerindeki Şehit Yavuz Yüksel Parkı’nda oturma ve dinlenme alanları yenilendi. Ayrıca parkın yeşil alan bölümü ekipler tarafından bakıma alınırken, parka gül dikimi ve ağaç bakım işlemleri uygulandı. Bölge halkının rahat bir nefes alması için Afet Sokak’ta bulunan Menekşe Parkı’nda da benzer yenileme çalışmaları yapıldı. Parkta bulunan oturma alanı sayısı arttırılarak, çevrede yaşayan mahalle sakinlerinin ev ortamından çıkarak temiz havada vakit geçirmelerine olanak sağlandı.


Yenimahalle Belediyesi, sadece parklarla sınırlı kalmıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri koşu yolunun bulunduğu Polatlı Caddesi dahil olmak üzere mahallenin birçok sokak ve caddesinde asfalt ve bordür çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gazi Mahallesi’nin büyük bir bölümünü kapsayan demiryolu çalışmaları nedeniyle zarar gören, çevre sakinlerden istek konusu olan koşu ve yürüyüş yolu belediye ekipleri tarafından sil baştan yapılıp bitirilecek. Çalışmaların henüz başladığı Polatlı Caddesi üzerinde bulunan koşu yolu, var olan alanı genişletilerek yeşil alan ve oturma alanlarıyla birlikte vatandaşların hizmetine sunulacak.


Mahalle sakinlerinin isteğini geri çevirmeyen Başkan Yaşar, “Biz vatandaşlarımızın evlerine kapanmasını istemiyoruz. Yenimahalleliler parklarımızda, spor alanlarımızda, kültür merkezlerimizde bir araya gelsin, sosyalleşsin istiyoruz. Bu nedenle Gazi Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarımızın bu isteğini geri çevirmemiz mümkün değildi” ifadelerini kullandı.


Gazi Mahallesi sakinleri, hizmetlerinden ötürü Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür ettiler.




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