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09 Haziran 2018 11:57

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi açılışa gün sayıyor

Temeli 2017 Ekim ayında atılan, ulusal ve uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapacak olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda açılıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi açılışa gün sayıyor

09 Haziran 2018 11:57

Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, ’’Yenimahalle halkının özellikle spor, sanat ve kültür alanında çağın gerisinde kalmamasını, bedensel ve kültürel gelişimlerini sağlamaları için gece gündüz çalışarak bu tesisleri yapıyoruz’’ dedi.


Yaptığı tam donanımlı spor tesisleri, olimpik yüzme havuzları ve kültür merkezleriyle adından söz ettiren Yenimahalle’de Gazi Mustafa Kemal Spor Merkezi inşaatı aralıksız devam ediyor. Temeli 2017 Ekim ayında atılan, ulusal ve uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapacak olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde sona yaklaşıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda açılması planlanan spor kompleksi, bir çok spor branşında gençlerin eğitim almasını ve antrenman yapmasına olanak sağlayacak.


Spor merkezinin inşaatı boyunca sık sık denetlemeler yapan Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, ’’Yenimahalle halkının özellikle spor, sanat ve kültür alanında çağın gerisinde kalmamasını, bedensel ve kültürel gelişimlerini sağlamaları için gece gündüz çalışarak bu tesisleri yapıyoruz. Amacımız kendi ismine yakışır bir spor merkezi yapmak ve görevde olduğumuz süre boyunca adıyla yaşatmak. Yenimahalle Belediyesi olarak bu alanlarda gençlerimizin faydalanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.


Yunus Emre Mahallesi’nde inşa edilecek tesis, 6 bin 270 metrekarelik alan üzerinde 14 bin 850 metrekare kapalı alan olarak planlandı. 3 bin seyirci kapasiteli ve içerisinde olimpik basketbol, hentbol, voleybol, fitness, seminer, antrenman salonları, soyunma odaları, kulüp odaları, basın locaları ve 104 araçlık kapalı otoparkı ile Yenimahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak. Yoga, pilates ve birçok dövüş sporunun da eğitimlerinin verileceği spor tesisi hizmete açıldığında ulusal ve uluslararası müsabakalarda takımlara ve sporculara ev sahipliği yapabilecek. Mimarisi, yürüyüş yolları, büyük kafeterya bahçesiyle Yenimahalle’nin marka değerine katkı yapan projelerden birisi olmaya aday spor salonu inşaatı hızla tamamlanıyor.




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