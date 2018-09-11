Türkiye'deki en başarılı uygulayıcı kuruluşlardan biri olan Gazi Teknopark'ın yürüttüğü BİGG Anahtar Programı ile TÜBİTAK'tan girişimcilere 200 bin TL hibe desteği sağlanacak.

TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Destekleme Programı kapsamında Türkiye'deki en başarılı uygulayıcı kuruluşlardan biri olan Gazi Teknopark, yeni girişimcilerini arıyor. 2017 yılında yüzde 80'lerde başarı oranı yakalayarak en başarılı uygulayıcı kuruluşlardan biri olan Gazi Teknopark, 2018 yılı 2. çağrı dönemi kapsamında, başvuru almaya başladı. Gazi Teknopark tarafından TÜBİTAK 1512 Tekno-girişim Sermaye Desteği Programı 1. Aşama hizmetlerinin yürütüldüğü girişimcilik programı olan BİGG-Anahtar Programı'na başvuran girişimciler kendi alanlarında uzman olan deneyimli kişilerden eğitim ve birebir mentorluk desteği alarak, iş planı hazırlamayı, iş modelini, doğru bir şekilde kurgulamayı ve pazarı tanımlayıp geliştirmeyi öğreniyor. Program sonunda TÜBİTAK BİGG panelinde başarılı olan girişimciler, TÜBİTAK'ın sağlayacağı 200 bin TL'lik hibe desteğinin yanı sıra, Türkiye'nin en başarılı kuluçka merkezlerinden olan Gazi Anahtar Kuluçka Merkezi'nde yer almak, Gazi Teknopark'ın İş Fikri Yarışmalarına katılmak ve yatırım ağına erişim gibi pek çok fırsattan faydalanma hakkı kazanacak.

Programa, üniversitelerin lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış mezun kişiler ve üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler başvuru yapabilecek. Ayrıca başvuracak kişilerin, herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almaması ve daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında sermaye desteği almamış olması gerekiyor. Programa başvuru yapılabilecek tematik alanlar ise akıllı üretim sistemleri, iletişim ve sayısallaşma, akıllı ulaşım, temiz verimli enerji, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme olarak açıklandı. Son başvuru tarihi 3 Ekim 2018 olan BİGG Anahtar programına www.gazibigg.com adresinden başvuru yapılabiliyor ve programla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşılabiliyor.

Gazi Teknopark, bugüne kadar yüzde 50'si akademisyen, yüzde 50'si öğrenci-mezunlardan oluşan 35 girişimcinin TÜBİTAK'tan toplamda 5 milyon 250 bin TL fon almasına imkan sağladı. Bununla birlikte BİGG Anahtar Programı mezunları girişimcilik ekosisteminde birçok etkinlikte derecelere girerek, ödül ve yatırımlara hak kazandılar. Gazi Teknopark BİGG Anahtar Destek Programı yeni dönem başvuruları başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank geçtiğimiz günlerde 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı kapsamında girişimci adaylarına verilen 150 bin TL hibe tutarının 200 bin TL olarak güncellendiğini açıklamıştı. Varank, destek programına ilişkin olarak, "Bakanlığımız, BİGG Teknogirişim Programı ile genç ve yenilikçi girişimci adaylarının hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Fikirden pazara kadar olan yenilikçi faaliyetler destekleniyor. Böylelikle nitelikli ürünlerde dış bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlanıyor. Program dahilinde bugüne kadar yaklaşık bin girişimci, şirketlerini kurdu ve fikirlerini hayata geçirdi. Girişimci adayları, onay aldıkları iş planlarıyla birlikte TÜBİTAK'a başvurarak 200 bin TL tutarındaki yüzde 100 hibe destekten yararlanabilecek" açıklamalarında bulundu.