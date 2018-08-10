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10 Ağustos 2018 13:45

Gazi Üniversitesi Dreamy M-Learning Projesi ortağı

Gazi Üniversitesi Ulusal Ajans çatısı altında Türkiye, Yunanistan, Slovenya, Fransa ve Polonya iş birliği ile düzenlenen Dreamy m-Learning projesinde Türkiye’yi temsil ediyor.

Gazi Üniversitesi Dreamy M-Learning Projesi ortağı

10 Ağustos 2018 13:45


Ulusal Ajans çatısı altında Türkiye, Yunanistan, Slovenya, Fransa ve Polonya iş birliği ile düzenlenen Dreamy m-Learning projesinde ülkemizi Gazi Üniversitesi, Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği (AFİKAD), Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (AFASPİM) ve ORKON Uluslararası Mühendislik Eğitim Danışmanlık temsil ediyor. Projede eğitim düzeyi düşük ev kadınlarının el emeği ürünlerini değerlendirilmesi için bir mobil uygulama geliştirilerek çalışmayan ev kadınları el emeği ürünlerinin internet üzerinden satışını yapabilmeleri amaçlanıyor. Bu doğrultuda ev kadınlarına ürünlerini internet üzerinden nasıl pazarlayabilecekleri adım adım öğretilip, e- eğitim programı kapsamında vergi, pazarlama, paketleme gibi alanlarda bilgiler verilecek.


Uygulama farklı ülkelerde mobil cihazlar üzerinden indirilebilecek ve vergi süreçleri, destek-kredi-hibe gibi konularda da ülkelere göre bilgi sunacak. Proje ortakları temel hedeflerinin eğitim seviyesi düşük kadınların cep telefonu kullanımında e-becerilerinin artırılması, dijital pazarlama ortamında el emeği ürünlerinin değerinde satılması ve kadın girişimciliğinin geliştirilmesi olduğunu belirtmektedir.




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