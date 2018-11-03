Gazi Üniversitesi Hastanesi, sağlık turizminde önemi başarılara imza atıyor

Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan, ''Yıllık yaklaşık 12 bin kadar yabancı hastayı tedavi ediyoruz'' dedi.

Yılda yaklaşık 12 bin yabancı hastanın tedavi edildiği hastane, aynı zamanda uluslararası hasta kabul eden ruhsat almış ilk üniversite hastanesi unvanına sahip. İleri teknolojinin uygulanarak tedavilerin gerçekleştirildiği hastanede, son derece başarılı sonuçlar elde ediliyor. Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin konumu itibariyle ve hizmet çabasıyla önemli bir yere sahip olduğunu belirten Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan, ''Hastanemiz yakın zamanda uluslararası hastalar için de önemli bir konuma sahip oldu. Uluslararası hasta kabul eden ruhsat almış ilk üniversite hastanesiyiz. Türkiye'de en çok hasta bakan dördüncü hastaneyiz. Hem halkımıza hem de yurt dışından gelen hastalara hizmet sunmanın gururu içindeyiz' ifadelerini kullandı.

''Yıllık yaklaşık 12 bin kadar yabancı hastayı tedavi ediyoruz''

Gelişmiş ülkelerde yapılan her türlü tedavinin ve operasyonun Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde başarıyla yapıldığını kaydeden Demircan şöyle devam etti:

''Yıllık yaklaşık 12 bin kadar yabancı hastayı tedavi ediyoruz. Bunları artırma çabası içerisindeyiz. Çok büyük bir hazırlık ve gelişim içerisindeyiz. Hükümetimizin de bu konudaki tavrı ve teşvikleri çok önemli. İlk başta yapılacak şey, hükümetimizle bakanlıklar arasında koordinasyonun sağlanması, hastaların gelmesi, kaliteli olmayan kuruluşların ve simsarların aradan çıkması. Hastaların gerçek olarak bizlere ulaştırılması ve ondan sonra tıbbi sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde sağlanmasını amaçlıyoruz. Gelişmiş ülkelerde yapılan hemen hemen her ameliyat, tedavi, organ nakli,kemik iliği nakli, tüp bebek ve diğer pek çok işlem hastanemizde yapılmakta. Amacımız bunları öne çıkararak ihtiyacı olan insanlara faydalı olmak, hastanemizin prestijini artırmak, ülkemizin bu konudaki etkinliğini artırmak ve gelir sağlamak.''

''Pek çok alanda hastanın başvurusu var ve hepsine hizmet veriyoruz''

Demircan, ''Hastalar daha çok hangi tedaviler için geliyor?'' sorusuna ise, ''Pek çok alan var. Bizimki öyle deri ve zührevi hastalıklar gibi değil. Onları zaten şu anda yapmıyoruz. Estetik amaçlı olanlar değil. Şu anda en çok karaciğer nakli geliyor, kemik iliği nakli hastaları, gözle ilgili pek çok çocuktan her yaşa kadar hasta geliyor, tümör hastaları geliyor hem terapi almak için hem ameliyat olmak için. Pek çok alanda hastanın başvurusu var ve hepsine hizmet veriyoruz'' yanıtını verdi.

''Çok daha kaliteli ve hızlı hizmet veriyoruz''

''Irak'tan, Azerbaycan'dan, Libya'dan, Somali gibi Afrika ülkelerinden çok hastalarımız var'' diyen Demircan, ''Avrupa'dan gelen hastalarımız da var. Bunların bir kısmı orada yaşayan Türk vatandaşları, bir kısmı da Avrupa'nın yerlisi. Buradaki imkanları, fiyatları görünce onlar için çok cazip geliyor. Maliye olarak baktığımızda Amerika'ya, Avrupa'ya göre kıyaslarsak fiyatlar en az onda biri. Çok daha kaliteli ve hızlı hizmet veriyoruz. Fiyatlar da bu şekilde olunca onlar için de cazip, bizim için de cazip oluyor. Bu paradan ilk başta ülkemiz kazanacak, sonra hastanemiz daha sonra da hastanemizde bu işi yapan tedaviyi yapan doktor ve tüm sağlık personelimizi bundan yararlandırmaya çalışacağız ki emeklerinin karşılığını alsınlar'' şeklinde konuştu.

''5 ülkeden THY ile iş birliği yaparak direkt Ankara'ya uçuş planlanmış durumda''

Yurt dışından Ankara'ya direkt uçuş sayısı artırılırsa sağlık turizmindeki sayıda çok daha fazla artış yaşanacağının altını çizen Demircan, ''İnsanlar kolay ulaşabilmeyi istiyorlar. Türkiye'nin ulaşım merkezi İstanbul olduğu için daha çok oraya gidiyorlar. Anadolu'da da Ankara'da da çok kaliteli hizmet sunulabiliyor. Kolaylaştırmak açısından çeşitli ülkelerden direkt Ankara'ya uçuşun sağlanması lazım. Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin ve bu konuda ATO'nun girişimleri olduğunu biliyoruz. 35 ülkeden THY ile iş birliği yaparak direkt Ankara'ya uçuş planlanmış durumda. Bunlar daha da artırılırsa ve kesintiye uğramadan devam ettirilirse uygun seyahat acenteleriyle düzgün bir şekilde insanlar getirilirse o zaman bu iş çok daha hızlı ilerler. Bu şekilde düzenleme olursa ve Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ortak koordinasyonu sağlarsa biz sağlıkçılar ve Gazi Üniversitesi Hastanesi olarak çok iyi hizmet vermeye hazırız'' dedi.

''Gelen her hastaya elimizden gelen en iyi desteği sağlıyoruz ve onlara şefkat gösteriyoruz''

Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin kaliteli bir tedavi vermesi ve çalışanların fazla ilgili olmasından dolayı tercih edildiğini vurgulayan Demircan, insanların kolay ulaşabildiği bir hastane olduklarını kaydetti. Demircan, ''Gazi Hastanesi insanların kendini yakın hissettiği, kolay ulaşabildiği bir hastane. İnsanlara her konuda yardımcı olmaya çalışan bir hastaneyiz. Herkesin sorunun çözüldüğü bir hastaneyiz. Bizde güler yüz ve iş birliği buldukları için daha çok geliyorlar. Gelen her hastaya elimizden gelen en iyi desteği sağlıyoruz ve onlara şefkat gösteriyoruz. Bu çabalarımızı artırarak hem ülkemiz için hem hastanemiz için hem de tıbbı yaygınlaştırarak insanlara sunabilmek için hazırız.

''Hastalarımıza bilimsel verilere dayalı, kanıta dayalı tıp uygulamalarını uyguluyoruz''

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Uluslararası Hasta Ofisi Müdürü Prof Dr. Murat Dizbay ise, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak sağlık turizmine son yıllarda ciddi bir şekilde önem vermeye başladıklarını ve bununla ilgili ofis kurulduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterleri sağlayarak sertifika almaya hak kazandıklarını ifade eden Dizbay, ''Bunu sağlayan ilk üniversite hastanesiyiz. Ciddi bir hasta potansiyelimiz var yurt dışından gelen. Aylık bin 200 civarında yabancı hasta geliyor. Bunların bir kısmı yurt dışında yaşayan Türkler oluyor. Bir kısmı Türkiye^de yaşayan yabancı vatandaşlar oluyor. Önemli bir kısmı ise sağlık turizmi için hastanemize gelen hastalardan oluşuyor. Türkiye'ye yabancı hasta geliyor. Saç ekimi, diş yapımı gibi şeyler için birçok hastanın Türkiye'ye geldiğini biliyoruz. Ama biz üniversite hastanesi olarak farklı bir şeye talibiz. Daha ağır hastaların geldiği bir merkez konumundayız. Hastanemize hastalar transplantasyon, organ transplantasyonu ya da kemik iliği transplantasyonu için geliyorlar. Hem erişkin hem çocuk kemik iliği transplantasyonu merkezimiz var. Burada hastalar başarıyla tedavi edilmekte. Tüp bebek için geliyorlar. Özellikle onkoloji ve iç hastalıklar birimine gelen hasta sayısı çok fazla. Obezite cerrahisi hastanemiz için önemli bir konu sayılabilir. Bunu için hastalarımız yurt dışından bize başvuruyorlar. Biz onlara tam teşekküllü hastanede ciddi bir sağlık hizmeti sunuyoruz. Hastalarımıza bilimsel verilere dayalı, kanıta dayalı tıp uygulamalarını uyguluyoruz. Çocuk metabolizma hastalıklarında bizim merkezimiz Avrupa'daki iki merkezden birisi. Bunun için de gelenler var. Birçok merkezde yapılmayan genetik testler yapılmakta. Robotik cerrahimiz var. Bıçaksız beyin cerrahı ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz. İleri teknolojiyi hastanemizde uyguluyoruz. Bu bizi tercih etmeleri için bir sebep'' açıklamalarında bulundu.

''Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Gazi üniversitesi dördüncü olarak açıklandı fakat üniversite hastanesi olarak ilk sıradayız''

Tedavi için daha çok Ankara'ya direkt uçuşu olan ülkelerden hastaların geldiğini belirten Dizbay konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Irak'tan, Azerbaycan'dan, Almanya'dan, Ukrayna'dan gelen hastalar var. Ankara'ya olan uçuş sayısı artarsa bu sayının daha çok artacağını biliyoruz. Çünkü hiçbir zaman hastalar aktarmalı uçuşla bir yere gitmek istemiyorlar. Ankara'ya direkt uçuşların artmasıyla bu rakamın 4-5 kat daha fazla olacağından eminiz. Aslında Türkiye genelinde bakıldığında yabancı hasta potansiyeli açısından İstanbul ve Antalya'dan sonra Ankara üçüncü sırada. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Gazi üniversitesi dördüncü olarak açıklandı fakat üniversite hastanesi olarak ilk sıradayız.''

Türkiye'de tıp biliminin ileri bir seviyede olduğunu ve bilgi açısından bir sıkıntının olmadığını belirten Dizbay, organizasyonal sorunların olduğunu dile getirdi. Dizbay, bu sorunların hallolduğu zaman Türkiye'nin Avrupa ve Orta Doğu'da çok önemli bir sağlık merkezi olacağının altını çizdi.

Türkiye'ye sağlık turizmi için gelen hastaların önemli ekonomik katkısının olduğunu kaydeden Dizbay, ''Sağlık hizmetlerinin fiyatına baktığımızda şu andaki mevcut ülkedekinin 2 ile 3 katı civarında fazladan bir para alınıyor sağlık turizminden. Yurt dışından gelenlerin ülkeleriyle karşılaştırıldığında oranlar aslında çok düşük. Bir kemik transplantasyonunu İngiltere'yle karşılaştırdığımızda bizde 5 kat daha düşük ama bizim kendi ülkemize göre bu 2-3 kat daha fazla. Bu bir tercih sebebidir. Gelen kişilerin Türkiye'de sadece hastanede kalmadığını, sosyal hayata katkıda bulunduklarını, turistik gezilere katılabileceklerini düşünecek olursak toplam katkılarının daha fazla olacağını düşünüyorum'' diye konuştu.

''Beklentilerimi fazlasıyla karşıladı''

Yemen'den tedavi amacıyla Gazi üniversitesi Hastanesi'ne gelen Salim Naci de, ''Tedavi amacıyla Gazi Hastanesi'ne geldim. Bazı aksamalar olduğu için kontrole gidip geliyorum. Gazi Hastanesi'nden memnunum. Hiçbir sıkıntı çıkmadı şimdiye kadar. Beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Hocalar, başhekim herkes çok iyi davranıyor'' değerlendirmelerinde bulundu.