Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 11:30

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Başkan Yaşar’a teşekkür plaketi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Başkan Yaşar’a teşekkür plaketi

22 Haziran 2017 11:30

Dr. Mehmet Sadık Demirsoy, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyaret ederek, desteklerinden ötürü bir plaket takdim etti.


Dr. Mehmet Sadık Demirsoy, beraberindeki dekan yardımcılarıyla Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyaret etti. Yenimahalle Belediyesinin fakültelerine vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür eden Demirsoy, Yaşar’a bir de teşekkür plaketi sundu.


Eğitim kurumlarına destek vermekten ayrı bir mutluluk duyduğunu kaydeden Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi olarak eğitime yapılan yatırımın en kıymetli yatırım olduğunu düşünüyoruz. Bugüne kadar toplam 614 devlet okuluna sahip çıkarak bu okulların eksikliklerini giderdik. Gazi Üniversitesi de bölgemizdeki önemli bir eğitim yuvasıdır. Ülkemize başarılı doktorlar yetiştiriyorsunuz. Sizler ve sizin yetiştirdiğiniz genç doktorlar, ülkemizin dört bir köşesindeki insanlara şifa dağıtıyor. Kutsal bir göreviniz var. Biz de Yenimahalle Belediyesi olarak halkımızın sağlığını her şeyden önde tutuyoruz. Bugüne kadar ilçemize 36 yeni sağlık ocağı kazandırdık. Aşı odasından acil yardıma, emzirme odalarından muayene odalarına, mutfak ve tuvaletlere kadar tam donanımlı olarak yaptığımız sağlık ocaklarına yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Yine Onkoloji Hastanesi’nin yakınına inşa ettiğimiz Zübeyde Hanım Konukevi, gerek Türkiye’den gerekse de komşu ülkelerden tedavi için Başkent’e gelen hasta ve hasta yakınlarına otel konforu sunuyor. İlçe genelindeki okullarda belirli aralıklarla göz ve diş taramaları da yaparak sağlıklı nesillerin yetişmesine vesile oluyoruz” ifadelerinde bulundu.


Yaşar’a sağlık ve eğitim alanında yaptığı hizmetlerden dolayı da teşekkür eden Demirsoy, 29 Haziran’da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek mezuniyet törenlerine davet etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
25
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:57
  • Güneş :05:13
  • Öğle :13:02
  • İkindi :17:00
  • Akşam :20:29
  • Yatsı :22:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!