Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Başkan Yaşar’a teşekkür plaketi

Dr. Mehmet Sadık Demirsoy, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyaret ederek, desteklerinden ötürü bir plaket takdim etti.

Dr. Mehmet Sadık Demirsoy, beraberindeki dekan yardımcılarıyla Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyaret etti. Yenimahalle Belediyesinin fakültelerine vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür eden Demirsoy, Yaşar’a bir de teşekkür plaketi sundu.

Eğitim kurumlarına destek vermekten ayrı bir mutluluk duyduğunu kaydeden Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi olarak eğitime yapılan yatırımın en kıymetli yatırım olduğunu düşünüyoruz. Bugüne kadar toplam 614 devlet okuluna sahip çıkarak bu okulların eksikliklerini giderdik. Gazi Üniversitesi de bölgemizdeki önemli bir eğitim yuvasıdır. Ülkemize başarılı doktorlar yetiştiriyorsunuz. Sizler ve sizin yetiştirdiğiniz genç doktorlar, ülkemizin dört bir köşesindeki insanlara şifa dağıtıyor. Kutsal bir göreviniz var. Biz de Yenimahalle Belediyesi olarak halkımızın sağlığını her şeyden önde tutuyoruz. Bugüne kadar ilçemize 36 yeni sağlık ocağı kazandırdık. Aşı odasından acil yardıma, emzirme odalarından muayene odalarına, mutfak ve tuvaletlere kadar tam donanımlı olarak yaptığımız sağlık ocaklarına yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Yine Onkoloji Hastanesi’nin yakınına inşa ettiğimiz Zübeyde Hanım Konukevi, gerek Türkiye’den gerekse de komşu ülkelerden tedavi için Başkent’e gelen hasta ve hasta yakınlarına otel konforu sunuyor. İlçe genelindeki okullarda belirli aralıklarla göz ve diş taramaları da yaparak sağlıklı nesillerin yetişmesine vesile oluyoruz” ifadelerinde bulundu.

Yaşar’a sağlık ve eğitim alanında yaptığı hizmetlerden dolayı da teşekkür eden Demirsoy, 29 Haziran’da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek mezuniyet törenlerine davet etti.