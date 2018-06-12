Gazi Üniversitesi Vakfı’ndan anlamlı proje

sınıf öğrencileri PDR Biriminin hazırladığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelirle Haymana Altıpınar Şehit İsmail Benli İlk ve Ortaokulunun ihtiyacı olan renkli yazıcı ve kırtasiye malzemelerini aldı.

Öğrenciler Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) PDR Öğretmenleri Neşe Topçu, Müzik Öğretmenleri Ender Kayaçelik ve Beden Eğitimi Öğretmenleri Metehan Gökdemir eşliğinde okulu ziyaret ederek hediyelerini teslim etti.

Ziyaret sırasında müzik öğretmenlerinin çaldığı gitar ve söylediği şarkılar, beden eğitimi öğretmenin oynattığı oyunlarla çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

PDR Öğretmeni Neşe Topçu, Gazi Kolejinin eğitim politikasının öğrencilerdeki akademik başarıyı artırmanın yanı sıra; yardımlaşma, empati kurma gibi insani duygu ve davranışları pekiştirmek olduğunu bu yüzden bu tarz etkinliklerin devamının geleceğini belirtti.