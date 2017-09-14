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14 Eylül 2017 17:35

Gazi Üniversitesi’nde sağlık çalışanlarına sepsis eğitimi verildi

Gazi Üniversitesi’nde hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sepsis hastalığıyla ilgili farkındalıklarını artırmak ve sepsiste erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla bir eğitim programı düzenlendi.

Gazi Üniversitesi’nde sağlık çalışanlarına sepsis eğitimi verildi

14 Eylül 2017 17:35


Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ‘13 Eylül Dünya Sepsis Günü’ nedeniyle ‘Sepsis Eğitim Paketi Sunumu’ yapıldı. 154 kişinin katıldığı eğitimde sepsisin tehlikesine dikkat çekildi. Sepsisin enfeksiyondan kaynaklanan organ fonksiyon bozukluğu olduğunun ve hayatı ciddi derecede tehdit eden acil bir durum olduğunun vurgulandığı eğitimde, bu sorunun hastayı şoka sokabildiği ve genellikle yoğun bakımda yatmayı gerektirdiği belirtildi.


Sepsisin temel olarak öneminin, yakalanan kişilerde ölüm riskinin çok yüksek olması ve sağlık giderlerini de çok ciddi miktarlarda artırmasından kaynaklandığı ifade edildi. Ayrıca, hastalıkla ilgili erken tanının, ilk saatler içinde hastalığın doğru yönetilmesinin ve tedavisinde ilaçların doğru ve akılcı kullanılması gerektiğinin üzerinde de duruldu.




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