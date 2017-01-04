Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 12:39

Gazi Üniversitesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı

Gazi Üniversitesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı

04 Ocak 2017 12:39

Gazi Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Topluluğu, Mamak Kızılcaköy’deki Zeki Tartaç İlkokulu’nda okuyan öğrencilere giysi yardımı yaptı.
Öğrencilere eldiven, bere, atkı, bot ve mont yardımı yapan Gazi Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Topluluğu, öğrencilerin kırtasiye eksiklerini gidermeyi de ihmal etmedi. Buluşmada çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimi de verilirken, bütün öğrencilere diş macunu ve diş fırçası hediye edildi.
Gazi Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarından Sosyal Sorumluluk Projeleri Topluluğu, toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda düzenli olarak sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştiriyor. “Gönüllü olmak, zorunlu olmadan sorumlu olmaktır” diyen topluluk üyeleri köy okullarında tadilat yapıp, kütüphanesi olmayan okullara kütüphane armağan ederken, huzurevlerinde kalan yaşlıları ziyaret ediyor, sokakta yaşayan hayvanlar için barınaklar yapıyor.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
3
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    3°C
  • Cumartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    3°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç