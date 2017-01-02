Gazi’de ‘Fetih Gecesi’ kutlandı

Gazi Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Topluluğu tarafından ‘Fetih Gecesi’ programı düzenlendi.

Gazi Üniversitesi’nin ev sahipliğini yaptığı ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Topluluğu tarafından gerçekleştirilen ‘Fetih Gecesi’ Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleştirildi. 15 Temmuz Şehit yakınlarının katıldığı geceye ilgi büyüktü. 700’e yakın davetlinin iştirak ettiği etkinlik, 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşuyla başladı. Mekke’nin fethinin yıldönümü nedeniyle ilahiler okunurken, ardından 15 Temmuz şehitlerinden Cumali Dağ’ın yakını Fatma Çınar bir konuşma yaparak duygularını dile getirdi. Gecede semazen gösterisiyle konuklar duygu dolu anlar yaşarken, ardından şehitler için Kur’an’ı Kerim ve dualar okundu. Topluluk adına konuşma yapan Emrah Altuntaş, kendilerine bu fırsatı veren Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan ile geceye katılan konuklara teşekkürlerini iletti.