UNESCO’nun bu yıldan itibaren 16 Mayıs tarihini ‘Uluslararası Işık Günü’ ilan etmesi sebebiyle düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Süleyman Özçelik, ışık temelli teknolojilerin önemine değindi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 27’nci Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ise yaptığı konuşmada, UNESCO’nun barışın varlığı ve sürdürebilmesi için mücadele ettiğini, bunun için de tüm dünyada eğitim, iletişim ve kalkınmanın eşit düzeyde olması gerektiğini söyledi. Oğuz, teknolojinin Filistin ve dünyanın her yerinde insanların başına füze olarak değil, rahmet olarak yağması gerektiğini ifade etti.

Filistin’de yaşanan katliama değinerek sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. İbrahim Uslan, Filistin’deki katliamı kınadı. Prof. Dr. Uslan, tüm şehitlere ve Filistin’de şehitlik mertebesine ulaşanlara Allah’tan rahmet dileyerek, Ramazan ayının da ülkemize ve milletimize huzur ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu. Prof. Dr. Uslan, insan hakları kavramını üretenlerin Türkiye’nin bulunduğu coğrafyaya geldiğinde zulüm, gözyaşı ve kan olduğunu ve bunun da kültürlerinin zulüm üzerine olmasından kaynaklandığını ifade etti. Türk medeniyetinin bir rahmet toplumu olduğunu dile getiren Prof. Dr. Uslan, gençlerin bunu devam ettirebilmesi için kültürel değerlere sahip çıkması ve güçlü teknolojilere sahip olunması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Uslan, üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleştirilen UNESCO’nun 27’nci Dönem Genel Kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Prof. Dr. M. Öcal Oğuz’u da tebrik etti.

UNESCO’nun 16 Mayıs tarihini ‘Uluslararası Işık Günü’ ilan ettiğini ve bu sebeple Gazi Üniversitesi olarak bu çalıştayı gerçekleştirdiklerini dile getiren Rektör Uslan, Gazi’nin araştırma üniversitesi öz değerlendirme raporunda dört ana başlıktan birinin fotonik araştırma ve uygulamaları olduğunu anımsattı. Uslan, bu bakımdan Gazi Üniversitesini bu alanda tanıtmayı ve Türkiye adına katma değer üreten bir noktaya getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Rektör Uslan, Türkiye’nin rekabetçi ürün geliştirmesinde anahtar teknolojiler içerisinde yer alan fotonik sektöründeki Türk firmalarının bilgi ve teknoloji olarak rakipleriyle rekabet edebilmesi için bu alanda eğitimli insan kaynağına ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.