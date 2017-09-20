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20 Eylül 2017 10:25

Gaziler Günü’nde anlamlı ziyaret

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak Kaymakamı Ziya Polat ile beraber 19 Eylül Gaziler Günü’nde 88 yaşındaki Kore Gazisi Mustafa Tokmak ve 95 yaşındaki Süleyman Hüseyinkahyaoğlu’nu evlerinde ziyaret etti.

Gaziler Günü’nde anlamlı ziyaret

20 Eylül 2017 10:25


Gazilere hal hatır soran ve anılarını dinleyen Mamak Kaymakamı Ziya Polat, “Gazilerimiz ve aileleri ile her zaman bir bütün halindeyiz. Şehitlerin ailelerine ve gazilerimize kapımız sonuna kadar açıktır ve her zaman yanlarındayız” dedi.



Bu vatan onlar sayesinde var


Vatan savunmasında gazilerin canlarını hiçe sayarak kahramanca mücadele ettiğini kaydeden Belediye Başkanı Mesut Akgül de, “Bu vatan sizler sayesinde var. Bizim için çok değerlisiniz ve her zaman başımızın üstünde yeriniz var” dedi. Ziyaret nedeniyle memnuniyetini dile getiren Kore Gazileri Mustafa Tokmak ve Süleyman Hüseyinkahyaoğlu, ilerleyen yaşlarına rağmen kendilerini unutmayan Başkan Akgül ve Kaymakam Polat’a teşekkür etti.




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