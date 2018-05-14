Gazilerden, gazilere özel indirim

Devletin desteğiyle künefe dükkanı sahibi olan gaziler, şehit yakınları ve gazilere özel indirim uygulayacaklarını söylüyor.

Şehit yakınları ve gazilere devletin desteği tüm hızıyla sürüyor. Bunun en son ve somut örneği Ankara Keçiören’de yaşındı. Biraraya gelen 3 gazi, Keçiören Ihlamur Vadisi’nde KOSGEB’ten aldıkları destekle işletme sahibi oldu. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde gazi olan üç arkadaş açtıkları künefe dükkanında şehit yakını ve gazilere özel indirim uygulayacak.

Mekanın dün gerçekleştirilen açılışına AK Parti Ankara milletvekilleri Nevzat Ceylan, Ahmet Gündoğdu, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, eski milletvekilleri, milletvekili aday adayları, Ak Parti il ve ilçe yöneticileri, çok sayıda sivil toplum kuruluşu yöneticisi ve vatandaşlar katıldı.

Keçiören Ihlamur Vadisi’nin dere kenarında, su ile bitki örtüsünün kucaklaştığı noktada hizmete açılan Künefe Cenneti’nde Hataylı ustaların ellerinden 41 çeşit künefe yapılıyor. Künefenin yanında meyve, kuruyemiş, süt ve ilk çaylar ikram edilirken işletmenin fıstık, kaymak ve kuruyemiş çeşitleri Gaziantep’ten, peynir Hatay’dan, sade yağı Şanlıurfa’dan, şekeri Konya’dan özel olarak getirtiliyor. Ayrıca mekanda yöresel serpme kahvaltı hizmeti de veriliyor.