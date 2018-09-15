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Gazozuna maçlara geri sayım başladı

Keçiören Belediyesi mahallelerin sosyalleşmesine ve kaynaşmasına vesile olmak için ilkini geçen yıl yaptığı Mahalleler Arası Futbol Turnuvasının ikincisini yapmaya hazırlanıyor.


Nostaljik bir geleneği tekrar canlandıran gazozuna maçlarla mahalleler arası tatlı rekabetin sahaya yansıması ve dostluğun pekişmesi hedefleniyor. Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Muhtar İşleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşecek ve 51 mahalleden 8 ile 15 yaş arası çocukların katılacağı maçları izlemeye gelenler de gazozla serinleyecek.


Çekişmeli geçecek turnuvada takımlar 12 kişiden oluşurken tüm katılımcılara forma takımı verilecek. Başvurular 8 Ekim'e kadar devam edeceği turnuva, eleme usulü olurken turnuvanın başlama düdüğü 13 Ekim'de Kalaba Spor Tesisinde oynanacak maçla çalacak.


Bir nostaljik geleneği daha yeniden canlandıracaklarını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Çocuklarımızın sporla uğraşması, sosyalleşmesi için farklı çalışmalar yapıyoruz. Eskiden gazozuna maçlar mahalleler arası oynanırdı. Şimdi şehirleşme ile birlikte insanlar bu güzellikleri unuttular. Bizler yeniden canlandırıyoruz. Keçiören komşuluk ilişkileri güçlü ve mahalle kültürü olan bir ilçe. 10 yıldır hizmet etiğim Keçiören'de olumlu yönde değiştirdiğimiz çok şey var ama bunlardan en önemlisi, mahalle bilinci ve güven ortamı sağlanmış bir Keçiören Son 10 yılda oluşturduğumuz Keçiören'in bu güzel fotoğrafı beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu etkinliğimizle de hem çocuklar kötü alışkanlıklardan korunup spora yönelecekler hem de mahalleler arası tatlı bir rekabet yaşanacak. Şimdiden tüm mahallelere başarılar diliyorum" diye konuştu.

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