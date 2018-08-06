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06 Ağustos 2018 12:22

Gece bekçilerinin silahlı olaya anında müdahalesi faciayı önledi

Başkent’te gece bekçilerinin silahlı olaya anında müdahalesi faciayı önledi.

Gece bekçilerinin silahlı olaya anında müdahalesi faciayı önledi

06 Ağustos 2018 12:22


Alınan bilgiye göre, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı gece bekçisi olarak bilinen yaya devriyeler 03.00 sıralarında Sakarya caddesi üzerinde silah sesleri duymaları üzerinde anında olay yerine intikal etti. İki grup arasında çıkan silahlı çatışma neticesinde İ.U, İ.T ve M.N ateşli silah ile hayati tehlike arz etmeyecek şekilde pompalı tüfek saçması ile yaralandı. Karşı grupta yer alan M.N ise darp neticesi yaralandı.


Bekçilerin Havaya ateş ederek yapmış olduğu müdahale sonucunda kavgaya karışanların Bayındır-1 sokak tarafına kaçtıkları bilgisi üzerine ivedilikle olay yerine Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Ve Soruşturma Büro Amirliğine Bağlı ekipler olarak intikal etti. İncelenen MOSESE, iş yeri kameraları ve yapılan detaylı istihbarı çalışmalar neticesinde olaya karışan 8 şahıs yakalandı. Zanlıların olayda kullanmış oldukları 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.


Şahıslardan S.B, A.S ve M.S.P 4.08.2018 günü çıkarıldıkları Mahkeme tarafından tutuklandı.




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