“Gecekondu”dan Ertürk'e anlamlı ödül

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, başkentin Süper Lig'deki gururu Ankaragücü'nün sevilen taraftar gruplarından “Gecekondu” tarafından düzenlenen 1910 Ankaragücü Gecesi'ne katıldı. Ankaragücü taraftarlarını maçlarda olduğu gibi bu anlamlı gecede de yalnız bırakmayan Ertürk'e, Ankaragücü'ne katkılarından dolayı anlamlı bir ödül verildi.

MKE Ankaragücü'nün önde gelen taraftar gruplarından 1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği (Gecekondu) tarafından 1910 Ankaragücü Gecesi düzenlendi. Ankaragücü'nün kuruluş yılı olan 1910 tarihini sembolize eden gece saat 19.10'da başladı. Bir otelde düzenlenen geceye Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, milletvekilleri, Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail kartal ve futbolcularla taraftarlar katıldı.

Ankaragücü önemli bir değer

Ankaragücü taraftarlarını maçlarda yalnız bırakmayan ve onlarla birlikte tribünde maçı takip eden Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, gecede anlamlı bir ödüle layık görüldü. Başkan Ertürk'e, Ankaragücü'ne katkılarından dolayı üzerinde kulübün kuruluş yılının ve isminin yazılı olduğu bir figür verildi. Ertürk'e ödülünü Ankaragücü Başkanı Yiğiner takdim etti.

Başkan Ertürk, Ankaragücü'nün yalnızca bir futbol takımı, bir spor kulübü olmadığını belirterek, Ankaragücü'nün başkent için önemli bir değer olduğunu vurguladı. Ertürk, “Maçlarda olduğu gibi bu anlamlı gecede kardeşlerimizi yalnız bırakmayarak, aralarındaki yerimizi aldık. Gururluyuz güçlüyüz Ankaragüçlüyüz. Ankaragücü'nün ve taraftarlarının her zaman yanındayız” diye konuştu.