Geleceğe smaç

Çocukları ve gençleri sporun her branşı ile tanıştırarak, ülkemizdeki lisanslı voleybolcu sayısını arttırmaya yönelik bir adım atan Mamak Belediyesi, yeni yıldız adaylarını yetiştirecek. Voleybol okullarına, Başak Gençlik Merkezi ve Mamak Yüzme Havuzu Spor Salonu’nda kayıtlar başladı. Büyükler ve küçükler olmak üzere iki kategoride voleybolun inceliklerinin öğrenileceği kurslar için kayıtlar aralıksız devam ediyor.

Yetenekleri keşfediyoruz

Mamak’a kazandırılan spor tesisleri ile sportif çalışmalara ilginin yoğun olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, basketbolda olduğu gibi voleybolda da iyi bir alt yapı kurmayı hedeflediklerini kaydetti. Akgül, “Mamak’ta birçok spor branşında keşfedilmeyi bekleyen yetenekleri arıyoruz. Çalışmalarımızda öncelikli amacımız gençlerimiz ve çocuklarımıza sporu sevdirerek, onları bir yerlere taşıyabilmektir” dedi.

İlk antrenman

Başak Gençlik ve Spor Merkezi hafta içi salı ve çarşamba, hafta sonu cumartesi ve pazar günleri, Mamak Yüzme Havuzu Spor Salonu ise perşembe cuma, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftanın dört günü voleybol oynamak isteyen gençlere kapılarını açtı. Mamak Belediyesi Voleybol Okulları’nda ileride ülkenin en iyi smaçör ve pasörleri arasında olmayı hayal eden sporcular ilk antrenmanlarına çıkarak büyük heyecan yaşadı.

Tecrübe kazanacaklar

Smaç, manşet, pas atma gibi temel voleybol tekniklerini öğrenerek, geleceğin yıldızları arasına katılmak için ter döken sporcular hem voleybol sporunu öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor. İlerleyen zamanlarda turnuva ve organizasyon tecrübesi de yaşayacak sporcular, Türk Voleybolu’nun geleceğinde var olma yolunda tecrübe kazanacaklar.