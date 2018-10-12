Geleceğin bilim adamları eserlerini sergiledi

Altındağ Bilim Festivali: Bilimin Aydınlığında Uulcanlar 4007 Bilim Şenliği Prjesinin açılışında konuşan BİLSEM Müdürü Birsen Bayar Baya, "Bundan sonra biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bilimsel alanda kendimizi çok daha fazla duyuracağımızdan eminim" dedi.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nin içinde "Bilimin Aydınlığında Ulucanlar 4007 Bilim Şenliği" projesinin açılışı gerçekleşti. Birçok okuldan çocukların katılımıyla gerçekleşen etkinlikte robotlardan tiftik yününün tanıtımına kadar farklı alanlarda stant açılarak öğrencilere tanıtımları yapıldı. Etkinlikte konuşan Bilim ve Sanat Merkezleri Müdürü (BİLSEM) Müdürü Birsen Bayar, "Dünya kız çocukları günü bugün. Bütün kız çocuklarımızın insani yaşama ve eğitimdeki eşitliğe ulaşmasını diliyoruz. TÜBİTAK 4007 çalışması uzun soluklu bir süreç. Bu çalışma bugün sona erecek. 54 atölye çalışmasının cuma günü son bulmasını amaçlıyoruz. Bilim çok önemli. Bundan sonra biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bilimsel alanda kendimizi çok daha fazla duyuracağımızdan eminim. Çünkü çok güzel şekilde bu nesli eğiteceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Biz öğrencilere bu konuda aracılık yapan kişiler olmalıyız"

Özel Eğitim Rehberlik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ertan Göv ise, "Bilim sanat merkezlerinin amacı bulundukları ilin ilçenin diğer eğitim kurumlarıyla birlikte gelişimine katkı sağlamak. Bilimi nasıl geliştirebiliriz, sevdirebiliriz bununla ilgili bir çalışma. Hayallerini korumamız lazım. Öğrencilerin hayallerini kırmazsak, çalışmalarla destekleyebilirsek bu çocuklarımız ileride bizim istediğimiz noktaya geleceklerdir. Her şey bir hayalle başlıyor. Biz öğrencilere bu konuda aracılık yapan kişiler olmalıyız" şeklinde konuştu.

"81 ilimizde 111 merkezde hizmet veren bilim ve sanat merkezlerinde 37 bin özel yetenekli öğrenci eğitim almaktadır"

Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, "Bilim ve sanat merkezleri üstün ve özel yetenekli anılan öğrencileri kabul ederek eğitim veren kurumlardır. 81 ilimizde 111 merkezde hizmet veren bilim ve sanat merkezlerinde 37 bin özel yetenekli öğrenci eğitim almaktadır. İçlerinden biri bile ülkemizin ve dünyanın kaderini değiştirebilir" değerlendirmelerinde bulundu.

"Keman çalarak bilime katkı sundum"

Konuşmaların ardından Defne Kükürt isimli öğrenci Çaykovski'nin hüzünlü parçasını çaldı. Kükürt, "Altı yaşından beri keman çalıyorum. Konservatuvar okulunda okuyorum. Keman çalarak bilime katkı sundum. Çaykovski'nin hüzünlü parçasını çaldım. Keman çalmayı seviyorum" dedi.

Belinay Demir isimli öğrenci de, "Öğretmenimiz bize bazı aletler verdi. Biz de uçlarını sivrileştirdik. Hortumu düzenledi silikonla yapıştırdı. Roket yapıp havaya atıyoruz" diye konuştu.

Havacılık ve roket öğretmeni Kenan Kılıç, "Düzenekte çocuklarımız roket rampası tasarlamayı, roket yapmayı, roketin uçuşunun fiziğini öğrenmiş oldular. Çok basit malzemelerle çok eğlenceli bir oyuncağa sahip oldular. Eğlenerek öğrenmiş oldular" açıklamalarında bulundu.

Baran Şentürk, "Makara gördüm. Aynada karşıdan bakıp sistemini görebiliyorsun. Tiftik yünü gördüm. Burası çok güzel. Herkes buraya gelmeli. Çok güzel projeler var" dedi.