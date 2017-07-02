Geleceğin doktorları Nazım’da kep attı

Mezun öğrencilerin diploma heyecanına Başkan Yaşar’ın yanı sıra Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri ve aileleri de ortak oldu. Yaşar, diplomalarını almak üzere sahneye çıkan mezun öğrencilere jest yaptı ve Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu’nun folklor gösterisini öğrencilerin ve ailelerin beğenisine sundu. Coşkuyla gösteriyi izleyen aileler, alkışlarla dansçılara eşlik etti. Daha sonra Gazi Genç Müzik Grubu törende sahne aldı. Birbirinden güzel parçaları seslendiren grup, büyük beğeni topladı. Gösterilerin ardından okulu dereceyle bitiren doktorlar, “Hekime Şiddete Son” pankartıyla sahneye çıktı. Doktorlar ailelerin alkışları eşliğinde “Hekime şiddete son” sloganı atarak, bazı hasta yakınlarının hekimlere karşı uyguladığı şiddeti protesto etti.

Törende konuşan Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nizami Aktürk, Başkan Yaşar’a teşekkür ederek, “Öncelikle Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkürlerimi sunuyorum. Bizlere hem ev sahipliği yapıyorlar hem de folklor ekibiyle bizleri şenlendiriyorlar” dedi.

“Bu salonu tek kuruş almadan bize tahsis etti”

Bir teşekkür konuşması da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sadık Demirsoy’dan geldi. TUBİL ekibine çiçek ve teşekkür plaketi takdim eden Demirsoy, “Bu törenin düzenlenmesinde bizlere yardımcı olan Fethi Yaşar’a çok teşekkür ediyorum. Bu töreni nerede yapabiliriz diye öğrencilerimizle bir fikir alışverişi yaptık. Bir yerde karar kıldık ve orası bize 88 bin fiyat çıkardı. Bu tabi ki çoktu. Fakat Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, bu salonu tek kuruş almadan bize tahsis etti. Onun sayesinde paramız fakültemize kaldı” diye konuştu.

“Anne ve babalar bu tablo sizin eseriniz”

Tören sonunda geleceğin başarılı doktorlarına plaket ve diplomaları verildi. Mutlulukla kep atan öğrencileri tebrik eden Yaşar, “Anne ve babalar bu tablo sizin eseriniz. Bin bir güçlükle büyüttüğünüz çocuklarınız bugün mezun oldu. Ülkemizin böyle aydınlık gençlere ihtiyacı var. Sizleri ve çocuklarımızı tebrik ediyorum. Evlatlarımıza Gazi Üniversitesi bizim bölgemizde. Bölge okullarımıza bizim sorumluluğumuz altın değil demiyoruz, elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Bugün olduğu gibi her zaman yanınızdayım” ifadelerini kullandı.