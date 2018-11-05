'Geleceğin Mühendisleri Ankara'daki Teknokentlerle Buluşuyor' projesi için imza töreni gerçekleştirildi.

Sosyal Sorumluluk Platformu kapsamında yer alan 'Geleceğin Mühendisleri Ankara'daki Teknokentlerle Buluşuyor' projesi için Ankara Kalkınma Ajansında sponsorluk imza töreni gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine; Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk İnaltekin ile proje sponsoru GBM Yazılım A.Ş. Genel Müdürü Gökhan Derya ve davetliler katıldı.

Sosyal Sorumluluk Platformu adına imza töreninde konuşan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Platform'un bir sosyal inovasyon modeli olduğunu ve sosyal ağları geliştirmede önemli bir fonksiyonu olduğunu belirtti. Şayık, "Platform 11 başlık altında sivil toplum kuruluşları tarafından projelendirilen çeşitli toplumsal sorunları sponsor ve gönüllüleri ile buluşturup; zorluklara birlikte göğüs germeye, empati yapmaya, topluma yararlı olabilmeye ve paylaşmanın erdemine dikkat çekiyor. 2017 yılında 27 projenin tanıtım filmleri ücretsiz çekilerek sponsor ve gönüllü bulunmak üzere çalışılmış ve 214 gönüllü ile 10 proje için de sponsor bulunarak kurumlarla sözleşmeler imzalanmıştır. 2018 yılında da 86 proje başvurusu içinden 21 proje sponsor ve gönüllü aranmaya layık görülerek tanıtım videoları çekilmiştir. Bu projeler için 129 gönüllü başvurusu gerçekleşmiştir. 'Geleceğin Mühendisleri Ankara'daki Teknokentlerle Buluşuyor' projesi yeni dönemde sponsor bulunan ilk proje olması nedeniyle bizleri oldukça heyecanlandırmaktadır. Ankara Teknokent altyapısı olarak Türkiye'de ve uluslararası arenada güçlü bir konuma sahiptir. Bu proje vesilesi ile projede yer alacak lise öğrencileri Ankara teknokentlerinin potansiyelinin farkına varacak ve üniversite-bölüm tercihleri aşamasında bu öğrencilere iyi bir rehber olacaktır” dedi.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk İnaltekin, imza töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Projemizde lise öğrencilerine yüksek teknoloji üreten firmalarda staj imkânı verilerek; mühendislik fakülteleri mezunlarının ne işlerle uğraştığını yakından tanımalarını ve üniversite-bölüm tercih sürecinde daha sağlıklı kararlar vermelerini sağlayarak ne istediklerini bilen nitelikli insan profili oluşturmak hedeflenmektedir. Proje ile 15 yaşından büyük toplam 50 lise öğrencisine Ankara'daki teknoloji geliştirme bölgelerindeki firmalarda cumartesi günleri yarımşar günden 15 hafta boyunca toplam 60 saatlik staj/teknik ziyaret imkânı sunulacaktır. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) olarak GBM Yazılım A.Ş.'ye projemize desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Proje sponsoru GBM Yazılım A.Ş. Genel Müdürü Gökhan Derya ise yaptığı konuşmada, "Biz GBM olarak bir yazılım firmasıyız. İleri teknolojinin en önemli hatta ayrılmaz bir parçası olan yazılım konusunda farkındalığın arttırılmasını sağlamamız gerekir. Yazılım sektöründe bilindiği gibi en önemli girdi beşeri sermaye ve bunun yolu da genç yazılımcılardan geçmektedir. Teknokentler yazılım konusunda önemli merkezler. Ankara Kalkınma Ajansına ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneğine böyle güzel bir projeye destekçi olma fırsatı sundukları için kendim ve şirketim adına teşekkür eder, böyle güzel projelerin ve sosyal sorumlulukların artmasını temenni ederim" diye konuştu.

11 Projeye Sponsor Bulundu

İmzalanan sponsorluk anlaşmasıyla birlikte, Sosyal Sorumluluk Platformu'nda yer alan projelerden 11.'sine finansal destek sağlanmış oldu. www.sosyalsorumluluk.org.tr adresinden yayın yapmakta olan Platform, diğer projeler için sponsor ve gönüllü arayışlarına devam ediyor.