Genç avukatlar “Milli Baro” dedi

Milliyetçi Avukatlar ve Baroda Birlik Grubu'nun düzenlediği yemeğe geniş katılım gösteren genç avukatlar, tercihlerini sorunlarını çözeceğine inandıkları “Milli Baro”dan yana kullanacaklarını gösterdi.

Ankara Barosu seçimlerine kısa bir süre kala Milliyetçi Avukatlar Grubu ile Baroda Birlik Grubu ortak adayları için kenetlendi. Baroda Birlik Grubu'nun organize ettiği yemeğe genç avukatlar büyük bir katılım gösterirken, seçimlerde tercihlerini hangi yönde kullanacaklarını da göstermiş oldular. Milliyetçi Avukatlar Grubu ve Baroda Birlik Grubu'nun ortak adayı Avukat Gencer Özdemir, düzenlenen yemekte genç avukat meslektaşlarına seslendi. Özdemir, Ankara Barosunun yıllardır iyi yönetilmediğini belirterek, “Maalesef bugünkü Ankara Barosu yönetimi, meslektaşlarımızın sorunlarını çözmekten aciz. Vaat sağanağıyla göreve gelenler ne yazık ki sorun üreten bir yapı haline geldiler. Bu itibarla artık Ankara Barosuna kayıtlı avukatların bu yapıdan kurtulmasının vakti geldi. Allah'ın izniyle de 21 Ekim'de genel kurulda kazanan biz olacağız” dedi.

Özdemir, seçimleri kazandıklarında kısa dönemde meslek içi eğitimin ücretsiz yapılmasını sağlayacaklarını ve baro otoparkını ücretsiz hale getireceklerini söyledi. Meslekte 5 yılın altında kıdemi olan meslektaşlarından baro aidatı almayacaklarını da söyleyen Avukat Özdemir, meslektaşlarının küçük çocuklarına kreş imkanı sağlamanın da en önde gelen hedefleri olacağını kaydetti.