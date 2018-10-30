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Genç öğretmen Polatlı'ya madalyalarla döndü

Beklikköprü Şehit Yüzbaşı Nazmi Elmas Ortaokulu’nda görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Melike Akkaya Uluslararası Masterlar Cumhuriyet Kupası Yüzme Şampiyonasından Polatlı’ya madalyayla döndü.

Beklikköprü Şehit Yüzbaşı Nazmi Elmas Ortaokulu'nda görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Melike Akkaya Uluslararası Masterlar Cumhuriyet Kupası Yüzme Şampiyonasından Polatlı'ya madalyayla döndü.


Türkiye Yüzme Federasyonu'nun Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlediği Uluslararası Masterlar Cumhuriyet Kupası Yüzme Şampiyonası 26-28 Ekim 2018 tarihinde Ankara Eryaman Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlendi. Bu yarışa Polatlı Beylikköprü Şehit Yüzbaşı Nazmi Elmas Ortaokulu'nda görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Melike Akkaya da katıldı. 27 yaşında olan genç yüzücü, yüzmeye 6 yaşında başladığını söyledi. Bu müsabakada 50 m kurbağalamada 2.'lik, 100 m kurbağalamada 3.'lük derecesine sahip olan yüzücü bugüne kadar birçok madalya sahibi olduğunu ancak bu yarışın Masterlar kategorisindeki ilk yarışı ve madalyaları olduğunu vurguladı. Akkaya, “Spora her yaşta devam edilebileceğini gösteren bu güzel ve anlamlı organizasyonda yer aldığım ve öğrencilerime spor konusunda örnek olduğum için mutluyum”diye konuştu.

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