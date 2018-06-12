Güncel Sanat Proje Yarışması” sonuçlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, Türkiye’nin güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç sanatçıları keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak ve bu eserlerin geniş kitlelerce izlenmesini sağlamak amacıyla düzenlediği “Kapıları Aralamak” konulu “Genç Sanat: 4. Güncel Sanat Proje Yarışması” sonuçlandı. Yarışmaya katılan toplam 343 eser içerisinden, seçici kurul tarafından belirlenen 10 adet eser ayrı ayrı 9 bin lira başarı ödülüne, 10 adet eser ayrı ayrı 3 bin 500 lira mansiyona, 30 adet çalışma ise yine ayrı ayrı 750 liralık sergileme ödülüne değer görüldü. Yarışmada toplam 147 bin 500 lira para ödülü dağıtıldı.

Yarışmada; Kıvılcım Harika Seydim, Uğur Bişirici, Mustafa Sevinç, Abdurrahman Coşkun, Ali Kanal, Berna Dolmacı, Umut Şen, Sıla Uğurlu, Rasim Sarıkaya, Kemal Yıldız başarı ödülüne; Tuğba Aydın, Eren Çağdaş Karasu, Ersin Gücenmez, Fatih Temiz, Beril Nur Denli, Doğancan Yıldırım, Engin Konuklu, Burak Yiğit, Ebru Uğur, Görkem Barshan mansiyona; Meltem Begiç, Yunus Demir, Burak Kabadayı, Safigül Kurtyiğit, Pınar Topsakal, Yasin Şirin, Filiz Uzuner, Hüseyin Aksoy, Lütfullah Genç, Onur Kuran, Özcan Yıldız, Özgür Ballı, Rabia Demir, Şeyma Başaran, Cemre Demırgıller, Ayşenur Ceren Asmaz, Duygu Kornoşor Çınar, Güray Lap, Hale Feriha Hendekcigil, Kübra Aytöre, Zekiye Budak, Fatma Bişirici, Hazal Ünsal, Hümeyra Topuzoğulları, Ali Cihan Kayalıoğlu, Burak Erim, Onur Kaya, Aykut Hızlıok, Hamza Kırbaş, Zeynep Merve Mızrak’ın eserleri ise sergilemeye layık görüldü.

Seçici kurul tarafından belirlenen 50 eser, oluşturulacak sergiyle yıl içerisinde sanatseverlerle buluşacak.