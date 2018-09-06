Genç Volkan’dan Galatasaraylı Muslera’ya çağrı

Hatta ilk maç evimizde, Galatasaray’da. O maça gitmeyi çok isterim. Gidip, yan yana gelip imzalı formasını almayı çok isterim” dedi.

Yeni Malatyaspor’da üç maça çıktıktan sonra sağ ayak fibula kemiğinde tümör teşhis edilen 17 yaşındaki Volkan Vural, yaşadıklarını anlattı ve Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera’ya seslendi. Tümör teşhisinin ardından Ankara’da bir hastanede tedavi görmeye başlayan Volkan Vural, normal şartlarda lise 4’e geçeceğini ama tedavisi nedeniyle okula ara vermek zorunda kaldığını belirterek, “Allah izin verirse lise 3’e ikinci dönemden yeniden başlayacağım. Tedavi amacıyla buraya geldim. Sağ ayak fibula kemiğimde tümör çıktı. İlaç aldım, kemoterapi gördüm, ameliyatlara girdim” diye konuştu.

13 yaşından beri, hocası Mikail Tuluk’un kendisini peşinden ayırmadığını, kategori seçmelerine götürdüğünü belirten Vural, daha önce Trabzonsporlu yetkililerin kendisini görmek istediğini dile getirerek, “2015 yılında Bucaspor-Trabzonspor maçı vardı. Onlardan önce bizim maçımız vardı, çağırmışlardı. Sonra bir kargaşa oldu, olay oldu, öylece gitti” şeklinde konuştu.

Daha sonra liseye geçtiğini, spor lisesinde okuduğunu dile getiren Vural, “Lise 1’de, bizim arka tarafta futbol sahamız var, futbol oynuyorduk. Denk geldi, oyundan çıktım. Trabzonspor’un hocaları dışarıda oturuyorlardı. Oyunda görmüşler, yanlarına çağırıp okulumu, kulübümü sordular. Aradan bir iki ay geçtikten sonra okul müdürümüzü aradılar. ‘Yazın izlemeye bekleriz’ demişler. Nasip olmadı, sakatlandım” ifadelerini kullandı.

“Şans bizden yana olmadı”

Trabzonspor ile iki kez yollarının kesişmesine rağmen kendisini gösterme fırsatı bulamayan Vural, daha sonra amatör bir takımdan Yeni Malatyaspor’a transfer olduğunu kaydetti. Vural, “Orada da 3-4 maça çıktım, sonra bu teşhis konuldu. Şans bizden yana olmadı” dedi.

Vural, bundan sonra futbol oynayıp oynamayacağıyla ilgili, “Sağ başparmak siniri gitti, bacak güçsüzleşti, kemik değişti. Kas aldılar, bilek sinirini kurtarmak için. Futbol olmaz artık herhalde. Sağlığım iyi olsun da futbola gerek yok” dedi.

Muslera ile buluşmak istiyor

Galatasaraylı olduğunu ifade eden Volkan Vural, hayranı olduğu Muslera’ya seslenerek şunları söyledi:

“Çok büyük bir Muslera hayranıyım. İyi bir Galatasaraylıyım, maçlarının hiçbirini kaçırmam. Fenerbahçe - Galatasaray maçı var. Hatta ilk maç evimizde, Galatasaray’da. O maça gitmeyi çok isterim. Gidip, yan yana gelip imzalı formasını almayı çok isterim.”