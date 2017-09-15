Gençler 15 Temmuz filmi için kamera karşısına geçti

Şanlıurfa ve Gaziantep çekimlerinde ünlü oyuncular Perihan Savaş ve Celal Al Nebioğlu rol alırken, Ankara Kahramankazan’daki çekimlerinde ise Yavuz Bingöl ve Gürkan Korkmaz başrolleri paylaştı.

İstanbul’un Sancaktepe Belediyesi, hazırladığı film projesiyle 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak adına önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. “7 Bölge 1 Film” adı verilen ve 15 Temmuz kahramanlarının hikayelerinin anlatıldığı sinema filminde Türkiye’nin yedi farklı bölgesinde çekimler yapılarak oradaki kahramanlıklar beyaz perdeye aktarılıyor. Konusunda uzman yaklaşık 45 kişilik kadro ile yola çıkan ekip, film çekiminin startını Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Gürlüce köyünde verdi. Projenin ilk bölümünü oluşturan Şanlıurfa ve Gaziantep çekimlerinde ünlü oyuncular Perihan Savaş ve Celal Al Nebioğlu oyuncu olarak yer aldı. Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki çekimlerde ise Yavuz Bingöl ve Gürkan Korkmaz başrolleri paylaştı. Ünlü yönetmen Atalay Taşdiken’in de süpervizor olarak davet edildiği Ankara çekimleri 3 günde tamamlandı.

Projede yer alan genç yetenekler ise, Sancaktepe Belediyesi Sinema Akademisi’nde 6 haftalık eğitimin ardından pratik yapmak için sahaya indi. Yedi ünlü yönetmen ve yedi ünlü oyuncu ile yedi bölgede çekimler gerçekleştiren öğrencilerden kimi oyuncu, kimi yönetmen yardımcısı, kimi ise reji ekibinin bir üyesi olarak saha çalışmalarına eşlik ediyor.

Kahramankazan ilçe merkezi ve Uçarı Mahallesi’nde yapılan çekimlere vatandaşların da ilgisi yoğun oldu. Sabah saatlerinden gece yarısına kadar yoğun bir tempoda gerçekleşen çekimlere katılan ünlü sanatçılar halkın ilgi odağı oldu. Çekimleri izleyen vatandaşlar, sanatçılarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Filmin Kahramankazan bölümünde FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminde savaş uçaklarının Akıncı Üssü’nden kalkmasını engellemek için buğday tarlalarını yakan köylüler konu edildi. Senaryo gereği annelerinden kalan tarlayı paylaşamayan ve mahkemelik olan iki kardeşin 15 Temmuz’da söz konusu vatan olunca birbirinden habersiz giderek uçakların görüş alanını azaltmak için tarlayı birlikte yakmaları anlatılıyor. 7 bölgede çekilen bu kısa filmler, daha sonra birleştirilerek uzun metrajlı bir sinema filmi hazırlanacak.

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Kahramankazan’daki film setini ziyaret ederek çekimler hakkında bilgi alıp, oyuncularla sohbet etti. Başkan İsmail Erdem, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada belediye olarak 15 Temmuz direnişini filme aktardıklarını belirterek, "Haince bir darbe girişimine karşı 80 milyon insanımızın kahramanca bir direnişi vardı. Biz de ’7 Bölge 1 Film’ adıyla inşallah Türkiye’nin yedi farklı bölgesinde, oralarda yaşanılan kahramanlıkları hikayeleştirip beyaz perdeye aktarmış olacağız. Projemizin ikinci durağı Kahramankazan. 3 gün sürecek buradaki çekimlerimizde Kahramankazan halkının 15 Temmuz darbe gecesinde uçakların kalkmasını engellemek için buğday tarlalarını yakması konu ediliyor" ifadelerini kullandı.

Projede Sancaktepe Belediyesi Genç Gelecek Sinema Kulübü öğrencilerinin de yer aldığını belirten Başkan Erdem, "Tabii bu direnişte 15 Temmuz darbe girişimine karşı ülkenin farklı bölgelerinde milyonlarca genç sokağa çıktı, o gençleri bir noktada canlandıracaklar. Bu filmin çekiminde önemli rol alacaklar. 15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız diyoruz ve gençlerimizin vasıtasıyla genç kuşaklara bu işin mana ve ehemmiyetini rahatlıkla aktarmış olacağız" dedi.

Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl ise 15 Temmuz’un önemli direniş noktalarından olan Kahramankazan’da olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Ben de bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Küçük genç öğrencilerin çektiği küçük ama çok anlamlı bir hikayede olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkanıma da ayrıca teşekkür ediyorum tercih ben olduğum için, o köylülerden birini oynadığım için mutluyum ben de" diye konuştu.