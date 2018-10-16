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Gençler hızlı başladı

Ankara U-18 Genç Erkekler Basketbol Ligi 1.

Kümede mücadele eden Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, ligde oynadığı iki maçı farklı kazanarak sezona hızlı başladı.


Ligdeki liderliğini farklı skorlarla kazandığı maçlarla taçlandırmaya devam eden Yeşil-Beyazlılar'da hedef yenilmezlik serisini devam ettirmek.



"En büyük favoriyiz"


Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyonluğun en büyük favorisi olduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Gelen başarılı sonuçlar ile gençlerimiz grubunda liderliğini sürdürüyor. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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