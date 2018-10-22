Gençler, huzurevinden çevre mesajı verdi

Keçiören Belediyesi'ne bağlı Huzurevinde kalan güngörmüş büyükler, gençlerle bir araya gelerek geri dönüşüm ve çevre mesajı verdiler.

Avrupa Birliği Erasmus+ Gençlik Programları kapsamında finanse edilen ve gönüllü faaliyetlerde bulunmak üzere İspanya, Romanya, İtalya ve Makedonya'dan gelen gençler, Keçiören Belediyesi Güçsüzler Yurdu Huzurevi sakinleriyle birlikte geri dönüşüm ve çevreyi koruma amaçlı aktiviteler gerçekleştirdi.

Nesiller arası kaynaşmanın etkili olduğu aktivitelerde yurtdışından gelen gençler Türkçe öğrenirken huzurevi sakinleri de renkli ve eğlenceli bir aktivitede buluştukları için memnuniyetlerini dile getirdi.

Proje, genç ve yetişkinler arasındaki kuşak farkını azaltarak, yaşlıların toplumda aktif rol almalarını teşvik etmenin yanı sıra yaşayarak öğrenme ve kültürel etkileşimin çokça olduğu etkinliklerle gençlerin sosyal sorumluluk bilincinin gelişimine de katkıda bulunuyor.