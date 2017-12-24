Gençler kupa için yarıştı

Üniversite gençliğinin barınmadan yemeğe, mesleki kurslardan hobi kurslarına birçok alanda hizmetinde olan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), gençlerin beden sağlığını korumasına katkıda bulunmak için de spor turnuvaları düzenliyor. Bu amaçla Ankara İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda yapılan turnuvalarda kupalar sahiplerini buldu. Gençlerin spora olan ilgisinin arttırılması, spor sayesinde ruh ve beden sağlığının geliştirilmesi, aralarındaki iletişimin arttırılarak kardeşlik, dostluk ve hoşgörü anlayışının yaygınlaşması amacıyla düzenlenen turnuvalara ve spor faaliyetlerine KYK Ankara İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan yüzlerce öğrenci katıldı. Turnuvalarda kıyasıya yarışan gençler yapılacak KYK İllerarası Turnuvalarda da Ankara’yı temsil etme hakkı kazandı.

13 yurt takımının yarıştığı ve hayli iddialı geçen Yurtlararası Halı Saha Futbol Turnuvasında şampiyon Tahsin Banğuoğlu Yurdu oldu. Yurtlararası Basketbol Turnuvasında ise 13 kız 9 erkek takımı yarıştı. Turnuva sonunda kızlarda Emine Şerife Hanım Yurdu erkeklerde ise Gölbaşı Yurdu şampiyon oldu. Dokuz yurt takımının yarıştığı Yurtlararası Voleybol Turnuvasında da kupanın sahibi Gölbaşı Yurdu oldu. Bireysel Masa Tenisi Turnuvası da heyecanlı anlara sahne oldu. Tüm yurtlarda eleme yapılarak seçilen birincilerin yarıştığı turnuvanın final elemelerinde erkeklerde Hacı Bayram-ı Veli Yurdundan Abdulsamet Meral, kızlarda ise Atatürk Yurdundan Özbekistan uyruklu Nadejda TSOY galip geldi. Bireysel Satranç Turnuvasında ise Tahsin Banguoğlu Yurdundan Ahmet Arda Kestel, kızlarda Beştepe Yurdundan Gülbahar Yavuz birinci oldu. Bireysel Badminton Turnuvasında da erkeklerde Hacı Bayram-ı Veli Yurdundan Cafer Umut Öz, kızlarda da Emine Şerife Hanım Yurdundan Büşra Sur birincilik madalyası kazanan sporcular oldu.

Yurtlarda kalan öğrencilerin düzenlenen spor faaliyetlerine ilgisinden mutlu olduklarını kaydeden KYK Ankara İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, yurtlarda barınan öğrencilerin, barınma ve beslenme ihtiyaçlarının yanı sıra bedensel, ruhsal ve manevi yönden gelişimlerine katkıda bulunmanın temel hedefleri olduğunu belirterek, “Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve KYK Genel Müdürü Sinan Aksu, gençlerimizi spora yönlendirmek konusunda birçok katkılar sunmakta, gerek spor organizasyonlarıyla gerekse yeni spor tesisleriyle gençlerimizi desteklemektedir” ifadelerinde bulundu.

Turnuvaların bir arada yaşama kültürüne de katkı sağladığını belirten Türkoğlu, “Sporun acıda, kederde birleştirici gücünü, genç kardeşlerimizde de görüyoruz. Yurtlarımız kardeşlik ortamının pekiştiği, milli ve manevi değerlerine bağlı gençlerin yetiştiği en güzel mekanlar haline gelmiştir” diye belirtti.