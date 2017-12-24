Gençler üniversiteye Yenimahalle’de hazırlanıyor

Ragıp Tüzün Parkı içerisinde yer alan Yenimahalle Eğitim Merkezi’nde donanımlı öğretmenler eşliğinde eğitim alan 250 öğrenci, bu sayede hem okulda gördüğü dersleri tekrar etme imkanı buluyor hem de üniversiteye hazırlanıyor.

Türkçe, matematik, fizik, tarih, coğrafya, kimya, biyoloji ve felsefe derslerinin verildiği kursta, 12’nci sınıf öğrencileri haftada 16 saat, diğer sınıflar ise haftada 14 saat eğitim görüyor.

Başkan Yaşar’dan eğitime tam destek

Eğitim alanında öğrencilere ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Geleceğimiz olan evlatlarımız, torunlarımız sayesinde ülkemizi daha ileri noktalara taşıyabiliriz. Bu da eğitimle mümkündür. Biz bu konuda çalışmalar yaptık, önce ortaokul öğrencilerine şimdi ise lise öğrencilerine ücretsiz kurslar açtık. Görevimiz olmamasına rağmen Yenimahalle’de bulunan devlet okullarının fiziki koşullarını iyileştirmesine de yardımcı olduk. Tek amacımız çocuklarımızın iyi şartlarda, iyi bir eğitimle sınavlara hazırlanmasıdır” dedi.