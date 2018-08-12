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12 Ağustos 2018 17:04

Gençlerbirliği, tam 29 yıl sonra 1. Lig’de maça çıkıyor

Aralıksız şekilde tam olarak 29 yıldır Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden Gençlerbiliği, Spor Toto 1.

Gençlerbirliği, tam 29 yıl sonra 1. Lig’de maça çıkıyor

12 Ağustos 2018 17:04

Lig 2018-2019 sezonunun ilk haftasında bu akşam Hatayspor’u ağırlayacak.


Gençlerbirliği, 29 yıl sonra efsanevi başkan merhum İlhan Cavcav’ın adının verildiği sezonda Süper Lig’e veda etti. Aradan geçen onca yıldan sonra Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig’de maça çıkacak. Gençlerbirliği, bu akşam 19.30’da Hatayspor’u Osmanlı Stadı’nda konuk edecek. Taraftarların, Osmanlı Stadı’na ulaşımı ve maç sonrası kente dönüş için saat 17.30’da başlayacak otobüs ring seferlerini kullanabileceği öğrenildi. Öte yandan kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatayspor maçının hazırlıkları dün yapılan antrenmanla tamamlandı.




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